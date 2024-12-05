- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 707
盈利交易:
1 169 (43.18%)
亏损交易:
1 538 (56.82%)
最好交易:
379.65 USD
最差交易:
-360.45 USD
毛利:
71 755.99 USD (6 394 462 pips)
毛利亏损:
-64 172.73 USD (4 603 959 pips)
最大连续赢利:
20 (760.34 USD)
最大连续盈利:
1 650.71 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.99%
最大入金加载:
34.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.34
长期交易:
1 871 (69.12%)
短期交易:
836 (30.88%)
利润因子:
1.12
预期回报:
2.80 USD
平均利润:
61.38 USD
平均损失:
-41.72 USD
最大连续失误:
24 (-786.43 USD)
最大连续亏损:
-2 203.86 USD (13)
每月增长:
22.19%
年度预测:
269.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
124.57 USD
最大值:
5 656.49 USD (72.41%)
相对跌幅:
结余:
97.08% (2 164.72 USD)
净值:
36.68% (150.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2225
|NQ100.R
|260
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|36
|USDJPY
|21
|CHFJPY
|18
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5K
|NQ100.R
|2.2K
|GBPJPY
|248
|EURJPY
|192
|USDJPY
|-30
|CHFJPY
|-10
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-82
|EURUSD
|-37
|AUDUSD
|90
|EURNZD
|21
|GBPUSD
|85
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|672K
|NQ100.R
|1.1M
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|USDJPY
|-1.3K
|CHFJPY
|302
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|-6K
|EURUSD
|-850
|AUDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|271
|USDCAD
|-814
|USDCHF
|180
- 入金加载
- 提取
最好交易: +379.65 USD
最差交易: -360 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +760.34 USD
最大连续亏损: -786.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This trade uses a 1:200 leverage.
We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.
This strategy helps avoid a margin call.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
349%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
81
0%
2 707
43%
99%
1.11
2.80
USD
USD
97%
1:50