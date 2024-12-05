信号部分
信号 / MetaTrader 4 / VikeeFX
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0条评论
可靠性
81
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 349%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 707
盈利交易:
1 169 (43.18%)
亏损交易:
1 538 (56.82%)
最好交易:
379.65 USD
最差交易:
-360.45 USD
毛利:
71 755.99 USD (6 394 462 pips)
毛利亏损:
-64 172.73 USD (4 603 959 pips)
最大连续赢利:
20 (760.34 USD)
最大连续盈利:
1 650.71 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.99%
最大入金加载:
34.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.34
长期交易:
1 871 (69.12%)
短期交易:
836 (30.88%)
利润因子:
1.12
预期回报:
2.80 USD
平均利润:
61.38 USD
平均损失:
-41.72 USD
最大连续失误:
24 (-786.43 USD)
最大连续亏损:
-2 203.86 USD (13)
每月增长:
22.19%
年度预测:
269.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
124.57 USD
最大值:
5 656.49 USD (72.41%)
相对跌幅:
结余:
97.08% (2 164.72 USD)
净值:
36.68% (150.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2225
NQ100.R 260
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5K
NQ100.R 2.2K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 672K
NQ100.R 1.1M
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +379.65 USD
最差交易: -360 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +760.34 USD
最大连续亏损: -786.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 更多...
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

