- 자본
- 축소
트레이드:
2 764
이익 거래:
1 195 (43.23%)
손실 거래:
1 569 (56.77%)
최고의 거래:
379.65 USD
최악의 거래:
-360.45 USD
총 수익:
72 689.40 USD (6 488 643 pips)
총 손실:
-65 217.09 USD (4 710 909 pips)
연속 최대 이익:
20 (760.34 USD)
연속 최대 이익:
1 650.71 USD (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
34.93%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
1 918 (69.39%)
숏(주식차입매도):
846 (30.61%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
2.70 USD
평균 이익:
60.83 USD
평균 손실:
-41.57 USD
연속 최대 손실:
24 (-786.43 USD)
연속 최대 손실:
-2 203.86 USD (13)
월별 성장률:
29.63%
연간 예측:
359.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.57 USD
최대한의:
5 656.49 USD (72.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
97.08% (2 164.72 USD)
자본금별:
36.68% (150.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2281
|NQ100.R
|261
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|36
|USDJPY
|21
|CHFJPY
|18
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.9K
|NQ100.R
|2.1K
|GBPJPY
|248
|EURJPY
|192
|USDJPY
|-30
|CHFJPY
|-10
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-82
|EURUSD
|-37
|AUDUSD
|90
|EURNZD
|21
|GBPUSD
|85
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|663K
|NQ100.R
|1.1M
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|USDJPY
|-1.3K
|CHFJPY
|302
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|-6K
|EURUSD
|-850
|AUDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|271
|USDCAD
|-814
|USDCHF
|180
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +379.65 USD
최악의 거래: -360 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +760.34 USD
연속 최대 손실: -786.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
This trade uses a 1:200 leverage.
We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.
This strategy helps avoid a margin call.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
338%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
83
0%
2 764
43%
99%
1.11
2.70
USD
USD
97%
1:50