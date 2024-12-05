시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VikeeFX
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0 리뷰
안정성
83
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 338%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 764
이익 거래:
1 195 (43.23%)
손실 거래:
1 569 (56.77%)
최고의 거래:
379.65 USD
최악의 거래:
-360.45 USD
총 수익:
72 689.40 USD (6 488 643 pips)
총 손실:
-65 217.09 USD (4 710 909 pips)
연속 최대 이익:
20 (760.34 USD)
연속 최대 이익:
1 650.71 USD (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
34.93%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
1 918 (69.39%)
숏(주식차입매도):
846 (30.61%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
2.70 USD
평균 이익:
60.83 USD
평균 손실:
-41.57 USD
연속 최대 손실:
24 (-786.43 USD)
연속 최대 손실:
-2 203.86 USD (13)
월별 성장률:
29.63%
연간 예측:
359.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
124.57 USD
최대한의:
5 656.49 USD (72.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
97.08% (2 164.72 USD)
자본금별:
36.68% (150.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 2281
NQ100.R 261
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.9K
NQ100.R 2.1K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 663K
NQ100.R 1.1M
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +379.65 USD
최악의 거래: -360 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +760.34 USD
연속 최대 손실: -786.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
323 더...
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
VikeeFX
월별 30 USD
338%
0
0
USD
4.4K
USD
83
0%
2 764
43%
99%
1.11
2.70
USD
97%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.