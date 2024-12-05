- Crescimento
Negociações:
2 710
Negociações com lucro:
1 171 (43.21%)
Negociações com perda:
1 539 (56.79%)
Melhor negociação:
379.65 USD
Pior negociação:
-360.45 USD
Lucro bruto:
71 834.59 USD (6 402 462 pips)
Perda bruta:
-64 192.93 USD (4 605 959 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (760.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 650.71 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.99%
Depósito máximo carregado:
34.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
1 874 (69.15%)
Negociações curtas:
836 (30.85%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
2.82 USD
Lucro médio:
61.34 USD
Perda média:
-41.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-786.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 203.86 USD (13)
Crescimento mensal:
23.04%
Previsão anual:
279.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.57 USD
Máximo:
5 656.49 USD (72.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.08% (2 164.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.68% (150.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2228
|NQ100.R
|260
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|36
|USDJPY
|21
|CHFJPY
|18
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.1K
|NQ100.R
|2.2K
|GBPJPY
|248
|EURJPY
|192
|USDJPY
|-30
|CHFJPY
|-10
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-82
|EURUSD
|-37
|AUDUSD
|90
|EURNZD
|21
|GBPUSD
|85
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|678K
|NQ100.R
|1.1M
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|USDJPY
|-1.3K
|CHFJPY
|302
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|-6K
|EURUSD
|-850
|AUDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|271
|USDCAD
|-814
|USDCHF
|180
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +379.65 USD
Pior negociação: -360 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +760.34 USD
Máxima perda consecutiva: -786.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
This trade uses a 1:200 leverage.
We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.
This strategy helps avoid a margin call.
Sem comentários
