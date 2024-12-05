SinaisSeções
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

0 comentários
Confiabilidade
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 355%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 710
Negociações com lucro:
1 171 (43.21%)
Negociações com perda:
1 539 (56.79%)
Melhor negociação:
379.65 USD
Pior negociação:
-360.45 USD
Lucro bruto:
71 834.59 USD (6 402 462 pips)
Perda bruta:
-64 192.93 USD (4 605 959 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (760.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 650.71 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.99%
Depósito máximo carregado:
34.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
1 874 (69.15%)
Negociações curtas:
836 (30.85%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
2.82 USD
Lucro médio:
61.34 USD
Perda média:
-41.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-786.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 203.86 USD (13)
Crescimento mensal:
23.04%
Previsão anual:
279.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
124.57 USD
Máximo:
5 656.49 USD (72.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
97.08% (2 164.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.68% (150.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2228
NQ100.R 260
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.1K
NQ100.R 2.2K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 678K
NQ100.R 1.1M
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +379.65 USD
Pior negociação: -360 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +760.34 USD
Máxima perda consecutiva: -786.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

Sem comentários
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 19:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VikeeFX
30 USD por mês
355%
0
0
USD
4.6K
USD
81
0%
2 710
43%
99%
1.11
2.82
USD
97%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.