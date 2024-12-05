SeñalesSecciones
VikeeFX
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0 comentarios
Fiabilidad
81 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 355%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 710
Transacciones Rentables:
1 171 (43.21%)
Transacciones Irrentables:
1 539 (56.79%)
Mejor transacción:
379.65 USD
Peor transacción:
-360.45 USD
Beneficio Bruto:
71 834.59 USD (6 402 462 pips)
Pérdidas Brutas:
-64 192.93 USD (4 605 959 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (760.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 650.71 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.99%
Carga máxima del depósito:
34.93%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.35
Transacciones Largas:
1 874 (69.15%)
Transacciones Cortas:
836 (30.85%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
2.82 USD
Beneficio medio:
61.34 USD
Pérdidas medias:
-41.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-786.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 203.86 USD (13)
Crecimiento al mes:
23.04%
Pronóstico anual:
279.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.57 USD
Máxima:
5 656.49 USD (72.41%)
Reducción relativa:
De balance:
97.08% (2 164.72 USD)
De fondos:
36.68% (150.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2228
NQ100.R 260
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.1K
NQ100.R 2.2K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 678K
NQ100.R 1.1M
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +379.65 USD
Peor transacción: -360 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +760.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -786.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

No hay comentarios
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 19:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
