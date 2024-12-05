- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 710
Transacciones Rentables:
1 171 (43.21%)
Transacciones Irrentables:
1 539 (56.79%)
Mejor transacción:
379.65 USD
Peor transacción:
-360.45 USD
Beneficio Bruto:
71 834.59 USD (6 402 462 pips)
Pérdidas Brutas:
-64 192.93 USD (4 605 959 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (760.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 650.71 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.99%
Carga máxima del depósito:
34.93%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.35
Transacciones Largas:
1 874 (69.15%)
Transacciones Cortas:
836 (30.85%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
2.82 USD
Beneficio medio:
61.34 USD
Pérdidas medias:
-41.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-786.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 203.86 USD (13)
Crecimiento al mes:
23.04%
Pronóstico anual:
279.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
124.57 USD
Máxima:
5 656.49 USD (72.41%)
Reducción relativa:
De balance:
97.08% (2 164.72 USD)
De fondos:
36.68% (150.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2228
|NQ100.R
|260
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|36
|USDJPY
|21
|CHFJPY
|18
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.1K
|NQ100.R
|2.2K
|GBPJPY
|248
|EURJPY
|192
|USDJPY
|-30
|CHFJPY
|-10
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-82
|EURUSD
|-37
|AUDUSD
|90
|EURNZD
|21
|GBPUSD
|85
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|678K
|NQ100.R
|1.1M
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|USDJPY
|-1.3K
|CHFJPY
|302
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|-6K
|EURUSD
|-850
|AUDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|271
|USDCAD
|-814
|USDCHF
|180
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +379.65 USD
Peor transacción: -360 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +760.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -786.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
otros 322...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This trade uses a 1:200 leverage.
We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.
This strategy helps avoid a margin call.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
355%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
81
0%
2 710
43%
99%
1.11
2.82
USD
USD
97%
1:50