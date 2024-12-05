- Прирост
Всего трейдов:
2 703
Прибыльных трейдов:
1 168 (43.21%)
Убыточных трейдов:
1 535 (56.79%)
Лучший трейд:
379.65 USD
Худший трейд:
-360.45 USD
Общая прибыль:
71 726.19 USD (6 391 462 pips)
Общий убыток:
-64 091.15 USD (4 595 959 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (760.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 650.71 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
34.93%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
1 869 (69.15%)
Коротких трейдов:
834 (30.85%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
61.41 USD
Средний убыток:
-41.75 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-786.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 203.86 USD (13)
Прирост в месяц:
25.78%
Годовой прогноз:
312.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.57 USD
Максимальная:
5 656.49 USD (72.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.08% (2 164.72 USD)
По эквити:
36.68% (150.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2221
|NQ100.R
|260
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|36
|USDJPY
|21
|CHFJPY
|18
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5K
|NQ100.R
|2.2K
|GBPJPY
|248
|EURJPY
|192
|USDJPY
|-30
|CHFJPY
|-10
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-82
|EURUSD
|-37
|AUDUSD
|90
|EURNZD
|21
|GBPUSD
|85
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|677K
|NQ100.R
|1.1M
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|USDJPY
|-1.3K
|CHFJPY
|302
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|-6K
|EURUSD
|-850
|AUDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|271
|USDCAD
|-814
|USDCHF
|180
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +379.65 USD
Худший трейд: -360 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +760.34 USD
Макс. убыток в серии: -786.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
This trade uses a 1:200 leverage.
We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.
This strategy helps avoid a margin call.
