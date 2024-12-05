СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VikeeFX
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0 отзывов
Надежность
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 355%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 703
Прибыльных трейдов:
1 168 (43.21%)
Убыточных трейдов:
1 535 (56.79%)
Лучший трейд:
379.65 USD
Худший трейд:
-360.45 USD
Общая прибыль:
71 726.19 USD (6 391 462 pips)
Общий убыток:
-64 091.15 USD (4 595 959 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (760.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 650.71 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
34.93%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
1 869 (69.15%)
Коротких трейдов:
834 (30.85%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
61.41 USD
Средний убыток:
-41.75 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-786.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 203.86 USD (13)
Прирост в месяц:
25.78%
Годовой прогноз:
312.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.57 USD
Максимальная:
5 656.49 USD (72.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
97.08% (2 164.72 USD)
По эквити:
36.68% (150.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2221
NQ100.R 260
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5K
NQ100.R 2.2K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 677K
NQ100.R 1.1M
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +379.65 USD
Худший трейд: -360 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +760.34 USD
Макс. убыток в серии: -786.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
еще 322...
This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

Нет отзывов
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 19:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VikeeFX
30 USD в месяц
355%
0
0
USD
4.6K
USD
81
0%
2 703
43%
99%
1.11
2.82
USD
97%
1:50
Копировать

