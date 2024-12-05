SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / VikeeFX
Muchamad Ali Ramadhan

VikeeFX

Muchamad Ali Ramadhan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
82 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 325%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 725
Gewinntrades:
1 174 (43.08%)
Verlusttrades:
1 551 (56.92%)
Bester Trade:
379.65 USD
Schlechtester Trade:
-360.45 USD
Bruttoprofit:
71 944.42 USD (6 413 505 pips)
Bruttoverlust:
-64 601.08 USD (4 649 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (760.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 650.71 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
98.99%
Max deposit load:
34.93%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.30
Long-Positionen:
1 885 (69.17%)
Short-Positionen:
840 (30.83%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-786.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 203.86 USD (13)
Wachstum pro Monat :
6.33%
Jahresprognose:
76.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.57 USD
Maximaler:
5 656.49 USD (72.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.08% (2 164.72 USD)
Kapital:
36.68% (150.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2242
NQ100.R 261
GBPJPY 72
EURJPY 36
USDJPY 21
CHFJPY 18
CADJPY 17
AUDJPY 17
NZDJPY 13
EURUSD 8
AUDUSD 6
EURNZD 4
GBPUSD 4
NZDUSD 2
USDCAD 2
USDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.8K
NQ100.R 2.1K
GBPJPY 248
EURJPY 192
USDJPY -30
CHFJPY -10
CADJPY 20
AUDJPY -58
NZDJPY -82
EURUSD -37
AUDUSD 90
EURNZD 21
GBPUSD 85
NZDUSD 4
USDCAD -12
USDCHF 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 649K
NQ100.R 1.1M
GBPJPY 22K
EURJPY 17K
USDJPY -1.3K
CHFJPY 302
CADJPY 2K
AUDJPY -3.7K
NZDJPY -6K
EURUSD -850
AUDUSD 4.4K
EURNZD 1.9K
GBPUSD 4.4K
NZDUSD 271
USDCAD -814
USDCHF 180
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +379.65 USD
Schlechtester Trade: -360 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +760.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -786.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

This trade uses a 1:200 leverage.  


We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.  


This strategy helps avoid a margin call.

Keine Bewertungen
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 19:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 05:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
VikeeFX
30 USD pro Monat
325%
0
0
USD
4.3K
USD
82
0%
2 725
43%
99%
1.11
2.69
USD
97%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.