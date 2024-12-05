- Wachstum
Trades insgesamt:
2 725
Gewinntrades:
1 174 (43.08%)
Verlusttrades:
1 551 (56.92%)
Bester Trade:
379.65 USD
Schlechtester Trade:
-360.45 USD
Bruttoprofit:
71 944.42 USD (6 413 505 pips)
Bruttoverlust:
-64 601.08 USD (4 649 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (760.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 650.71 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
98.99%
Max deposit load:
34.93%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.30
Long-Positionen:
1 885 (69.17%)
Short-Positionen:
840 (30.83%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
61.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-786.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 203.86 USD (13)
Wachstum pro Monat :
6.33%
Jahresprognose:
76.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.57 USD
Maximaler:
5 656.49 USD (72.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
97.08% (2 164.72 USD)
Kapital:
36.68% (150.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2242
|NQ100.R
|261
|GBPJPY
|72
|EURJPY
|36
|USDJPY
|21
|CHFJPY
|18
|CADJPY
|17
|AUDJPY
|17
|NZDJPY
|13
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|EURNZD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|2.1K
|GBPJPY
|248
|EURJPY
|192
|USDJPY
|-30
|CHFJPY
|-10
|CADJPY
|20
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-82
|EURUSD
|-37
|AUDUSD
|90
|EURNZD
|21
|GBPUSD
|85
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-12
|USDCHF
|4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|649K
|NQ100.R
|1.1M
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|17K
|USDJPY
|-1.3K
|CHFJPY
|302
|CADJPY
|2K
|AUDJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|-6K
|EURUSD
|-850
|AUDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1.9K
|GBPUSD
|4.4K
|NZDUSD
|271
|USDCAD
|-814
|USDCHF
|180
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
This trade uses a 1:200 leverage.
We resumed trading in December 2024 with an initial capital of $1,500 and a lot size of 0.02. This approach allows us to assess the risk of each trade. The average risk per trade is 2.5%, and it is very possible for us to open multiple trades at the same time.
This strategy helps avoid a margin call.
