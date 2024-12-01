SinyallerBölümler
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 166%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
643
Kârla kapanan işlemler:
562 (87.40%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (12.60%)
En iyi işlem:
153.06 USD
En kötü işlem:
-270.19 USD
Brüt kâr:
4 678.73 USD (122 328 pips)
Brüt zarar:
-1 070.91 USD (32 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (421.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
461.78 USD (29)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
99.34%
Maks. mevduat yükü:
39.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.35
Alış işlemleri:
265 (41.21%)
Satış işlemleri:
378 (58.79%)
Kâr faktörü:
4.37
Beklenen getiri:
5.61 USD
Ortalama kâr:
8.33 USD
Ortalama zarar:
-13.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.19 USD (1)
Aylık büyüme:
5.76%
Yıllık tahmin:
71.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
270.19 USD (12.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.27% (133.93 USD)
Varlığa göre:
89.35% (303.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 256
GBPUSD 82
USDCHF 72
NZDUSD 32
AUDJPY 31
EURUSD 31
AUDUSD 27
USDJPY 26
GBPCAD 19
GBPCHF 11
NZDCAD 8
GBPNZD 7
GBPJPY 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
NZDJPY 5
AUDCHF 4
EURGBP 3
EURCAD 2
EURNZD 2
CADCHF 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 640
GBPUSD 1.2K
USDCHF 556
NZDUSD 154
AUDJPY 69
EURUSD 253
AUDUSD 97
USDJPY 196
GBPCAD 188
GBPCHF -14
NZDCAD 40
GBPNZD 36
GBPJPY 23
EURCHF 18
NZDCHF 19
NZDJPY 73
AUDCHF 11
EURGBP 3
EURCAD 37
EURNZD 19
CADCHF 0
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
CADJPY 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 41K
GBPUSD 11K
USDCHF 11K
NZDUSD 2.4K
AUDJPY 731
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
USDJPY 5.6K
GBPCAD 3.1K
GBPCHF -94
NZDCAD 668
GBPNZD 1.8K
GBPJPY 519
EURCHF 535
NZDCHF 408
NZDJPY 1K
AUDCHF 146
EURGBP -115
EURCAD 1K
EURNZD 1.6K
CADCHF 10
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
CADJPY 427
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.06 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +421.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 50
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


İnceleme yok
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 02:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
