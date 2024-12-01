- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
643
Profit Trade:
562 (87.40%)
Loss Trade:
81 (12.60%)
Best Trade:
153.06 USD
Worst Trade:
-270.19 USD
Profitto lordo:
4 678.73 USD (122 328 pips)
Perdita lorda:
-1 070.91 USD (32 564 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (421.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.78 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.34%
Massimo carico di deposito:
39.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.35
Long Trade:
265 (41.21%)
Short Trade:
378 (58.79%)
Fattore di profitto:
4.37
Profitto previsto:
5.61 USD
Profitto medio:
8.33 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.19 USD (1)
Crescita mensile:
6.04%
Previsione annuale:
76.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
270.19 USD (12.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.27% (133.93 USD)
Per equità:
89.35% (303.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|256
|GBPUSD
|82
|USDCHF
|72
|NZDUSD
|32
|AUDJPY
|31
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|27
|USDJPY
|26
|GBPCAD
|19
|GBPCHF
|11
|NZDCAD
|8
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|7
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|AUDCHF
|4
|EURGBP
|3
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|640
|GBPUSD
|1.2K
|USDCHF
|556
|NZDUSD
|154
|AUDJPY
|69
|EURUSD
|253
|AUDUSD
|97
|USDJPY
|196
|GBPCAD
|188
|GBPCHF
|-14
|NZDCAD
|40
|GBPNZD
|36
|GBPJPY
|23
|EURCHF
|18
|NZDCHF
|19
|NZDJPY
|73
|AUDCHF
|11
|EURGBP
|3
|EURCAD
|37
|EURNZD
|19
|CADCHF
|0
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|4
|USDCAD
|2
|CADJPY
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|41K
|GBPUSD
|11K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|2.4K
|AUDJPY
|731
|EURUSD
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|USDJPY
|5.6K
|GBPCAD
|3.1K
|GBPCHF
|-94
|NZDCAD
|668
|GBPNZD
|1.8K
|GBPJPY
|519
|EURCHF
|535
|NZDCHF
|408
|NZDJPY
|1K
|AUDCHF
|146
|EURGBP
|-115
|EURCAD
|1K
|EURNZD
|1.6K
|CADCHF
|10
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|287
|USDCAD
|114
|CADJPY
|427
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +153.06 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +421.67 USD
Massima perdita consecutiva: -15.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.16 × 37
|
ICMarketsSC-Live02
|0.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.34 × 47
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 50
|
WindsorBrokers-DEMO
|0.39 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.42 × 139
|
Pepperstone-Edge08
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.59 × 229
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 124
|
TickmillUK-Live03
|0.81 × 1330
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 70
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.93 × 546
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.00 × 1
56 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Название сигнала:
Res publika
Описание:
- Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
- Основные инструменты: форекс
- Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
- Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
1 166%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
45
0%
643
87%
99%
4.36
5.61
USD
USD
89%
1:500