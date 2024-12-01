SegnaliSezioni
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 1 166%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
643
Profit Trade:
562 (87.40%)
Loss Trade:
81 (12.60%)
Best Trade:
153.06 USD
Worst Trade:
-270.19 USD
Profitto lordo:
4 678.73 USD (122 328 pips)
Perdita lorda:
-1 070.91 USD (32 564 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (421.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
461.78 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.34%
Massimo carico di deposito:
39.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.35
Long Trade:
265 (41.21%)
Short Trade:
378 (58.79%)
Fattore di profitto:
4.37
Profitto previsto:
5.61 USD
Profitto medio:
8.33 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.19 USD (1)
Crescita mensile:
6.04%
Previsione annuale:
76.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
270.19 USD (12.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.27% (133.93 USD)
Per equità:
89.35% (303.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 256
GBPUSD 82
USDCHF 72
NZDUSD 32
AUDJPY 31
EURUSD 31
AUDUSD 27
USDJPY 26
GBPCAD 19
GBPCHF 11
NZDCAD 8
GBPNZD 7
GBPJPY 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
NZDJPY 5
AUDCHF 4
EURGBP 3
EURCAD 2
EURNZD 2
CADCHF 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 640
GBPUSD 1.2K
USDCHF 556
NZDUSD 154
AUDJPY 69
EURUSD 253
AUDUSD 97
USDJPY 196
GBPCAD 188
GBPCHF -14
NZDCAD 40
GBPNZD 36
GBPJPY 23
EURCHF 18
NZDCHF 19
NZDJPY 73
AUDCHF 11
EURGBP 3
EURCAD 37
EURNZD 19
CADCHF 0
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
CADJPY 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 41K
GBPUSD 11K
USDCHF 11K
NZDUSD 2.4K
AUDJPY 731
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
USDJPY 5.6K
GBPCAD 3.1K
GBPCHF -94
NZDCAD 668
GBPNZD 1.8K
GBPJPY 519
EURCHF 535
NZDCHF 408
NZDJPY 1K
AUDCHF 146
EURGBP -115
EURCAD 1K
EURNZD 1.6K
CADCHF 10
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
CADJPY 427
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.06 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +421.67 USD
Massima perdita consecutiva: -15.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 50
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
56 più
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


Non ci sono recensioni
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 02:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
