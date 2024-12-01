- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
796
Прибыльных трейдов:
692 (86.93%)
Убыточных трейдов:
104 (13.07%)
Лучший трейд:
212.96 USD
Худший трейд:
-270.19 USD
Общая прибыль:
6 884.93 USD (144 837 pips)
Общий убыток:
-1 459.53 USD (38 995 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (421.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
588.13 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
99.34%
Макс. загрузка депозита:
39.91%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.08
Длинных трейдов:
310 (38.94%)
Коротких трейдов:
486 (61.06%)
Профит фактор:
4.72
Мат. ожидание:
6.82 USD
Средняя прибыль:
9.95 USD
Средний убыток:
-14.03 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-270.19 USD (1)
Прирост в месяц:
3.28%
Годовой прогноз:
39.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
270.19 USD (12.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.27% (133.93 USD)
По эквити:
89.35% (303.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|267
|GBPUSD
|157
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|45
|USDJPY
|34
|NZDUSD
|33
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|11
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|8
|GBPNZD
|7
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|4
|EURGBP
|3
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|USDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|751
|GBPUSD
|2.3K
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|234
|USDJPY
|571
|NZDUSD
|154
|EURUSD
|253
|AUDUSD
|97
|EURCAD
|-7
|GBPCAD
|188
|NZDCAD
|50
|GBPCHF
|-14
|NZDJPY
|112
|AUDCHF
|37
|GBPJPY
|35
|GBPNZD
|36
|EURCHF
|18
|NZDCHF
|19
|CADCHF
|8
|EURGBP
|3
|EURNZD
|19
|CADJPY
|22
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|4
|USDCAD
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|42K
|GBPUSD
|18K
|USDCHF
|11K
|AUDJPY
|4.5K
|USDJPY
|9.5K
|NZDUSD
|2.4K
|EURUSD
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURCAD
|482
|GBPCAD
|3.1K
|NZDCAD
|-223
|GBPCHF
|-94
|NZDJPY
|1.9K
|AUDCHF
|709
|GBPJPY
|845
|GBPNZD
|1.8K
|EURCHF
|535
|NZDCHF
|408
|CADCHF
|154
|EURGBP
|-115
|EURNZD
|1.6K
|CADJPY
|571
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|287
|USDCAD
|114
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +212.96 USD
Худший трейд: -270 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +421.67 USD
Макс. убыток в серии: -15.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.16 × 37
|
ICMarketsSC-Live02
|0.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.34 × 47
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 50
|
WindsorBrokers-DEMO
|0.39 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.42 × 139
|
Pepperstone-Edge08
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.59 × 229
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 124
|
TickmillUK-Live03
|0.81 × 1330
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 70
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.93 × 546
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.00 × 1
еще 59...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Название сигнала:
Res publika
Описание:
- Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
- Основные инструменты: форекс
- Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
- Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц
Нет отзывов