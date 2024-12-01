SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Respublica
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 1 667%
Tickmill-Live09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
799
Gewinntrades:
694 (86.85%)
Verlusttrades:
105 (13.14%)
Bester Trade:
212.96 USD
Schlechtester Trade:
-270.19 USD
Bruttoprofit:
6 911.65 USD (145 325 pips)
Bruttoverlust:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (421.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
588.13 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
99.34%
Max deposit load:
39.91%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
20.17
Long-Positionen:
311 (38.92%)
Short-Positionen:
488 (61.08%)
Profit-Faktor:
4.73
Mathematische Gewinnerwartung:
6.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-15.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-270.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.07%
Jahresprognose:
37.29%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
270.19 USD (12.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.27% (133.93 USD)
Kapital:
89.35% (303.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 268
GBPUSD 157
USDCHF 72
AUDJPY 45
NZDUSD 34
USDJPY 34
EURUSD 31
AUDUSD 27
EURCAD 22
GBPCAD 19
NZDCAD 17
GBPCHF 11
NZDJPY 11
AUDCHF 9
GBPJPY 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
CADCHF 4
EURGBP 3
CADJPY 3
EURNZD 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 754
GBPUSD 2.3K
USDCHF 556
AUDJPY 234
NZDUSD 152
USDJPY 571
EURUSD 253
AUDUSD 97
EURCAD -7
GBPCAD 188
NZDCAD 50
GBPCHF -14
NZDJPY 112
AUDCHF 37
GBPJPY 35
GBPNZD 36
EURCHF 18
NZDCHF 19
CADCHF 8
EURGBP 3
CADJPY 46
EURNZD 19
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 42K
GBPUSD 18K
USDCHF 11K
AUDJPY 4.5K
NZDUSD 2.4K
USDJPY 9.5K
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURCAD 482
GBPCAD 3.1K
NZDCAD -223
GBPCHF -94
NZDJPY 1.9K
AUDCHF 709
GBPJPY 845
GBPNZD 1.8K
EURCHF 535
NZDCHF 408
CADCHF 154
EURGBP -115
CADJPY 876
EURNZD 1.6K
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +212.96 USD
Schlechtester Trade: -270 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +421.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 52
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


Keine Bewertungen
2025.12.16 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
