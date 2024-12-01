SignalsSections
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0 reviews
Reliability
58 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 1 661%
Tickmill-Live09
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
795
Profit Trades:
691 (86.91%)
Loss Trades:
104 (13.08%)
Best trade:
212.96 USD
Worst trade:
-270.19 USD
Gross Profit:
6 884.91 USD (144 833 pips)
Gross Loss:
-1 459.53 USD (38 995 pips)
Maximum consecutive wins:
56 (421.67 USD)
Maximal consecutive profit:
588.13 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
99.34%
Max deposit load:
39.91%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
20.08
Long Trades:
310 (38.99%)
Short Trades:
485 (61.01%)
Profit Factor:
4.72
Expected Payoff:
6.82 USD
Average Profit:
9.96 USD
Average Loss:
-14.03 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-15.21 USD)
Maximal consecutive loss:
-270.19 USD (1)
Monthly growth:
3.67%
Annual Forecast:
44.52%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.01 USD
Maximal:
270.19 USD (12.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
20.27% (133.93 USD)
By Equity:
89.35% (303.33 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURJPY 267
GBPUSD 157
USDCHF 72
AUDJPY 45
USDJPY 34
NZDUSD 32
EURUSD 31
AUDUSD 27
EURCAD 22
GBPCAD 19
NZDCAD 17
GBPCHF 11
NZDJPY 11
AUDCHF 9
GBPJPY 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
CADCHF 4
EURGBP 3
EURNZD 2
CADJPY 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 751
GBPUSD 2.3K
USDCHF 556
AUDJPY 234
USDJPY 571
NZDUSD 154
EURUSD 253
AUDUSD 97
EURCAD -7
GBPCAD 188
NZDCAD 50
GBPCHF -14
NZDJPY 112
AUDCHF 37
GBPJPY 35
GBPNZD 36
EURCHF 18
NZDCHF 19
CADCHF 8
EURGBP 3
EURNZD 19
CADJPY 22
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 42K
GBPUSD 18K
USDCHF 11K
AUDJPY 4.5K
USDJPY 9.5K
NZDUSD 2.4K
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURCAD 482
GBPCAD 3.1K
NZDCAD -223
GBPCHF -94
NZDJPY 1.9K
AUDCHF 709
GBPJPY 845
GBPNZD 1.8K
EURCHF 535
NZDCHF 408
CADCHF 154
EURGBP -115
EURNZD 1.6K
CADJPY 571
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +212.96 USD
Worst trade: -270 USD
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +421.67 USD
Maximal consecutive loss: -15.21 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live09" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 50
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
59 more...
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


No reviews
2025.12.16 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
