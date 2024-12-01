- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
798
Transacciones Rentables:
693 (86.84%)
Transacciones Irrentables:
105 (13.16%)
Mejor transacción:
212.96 USD
Peor transacción:
-270.19 USD
Beneficio Bruto:
6 908.47 USD (145 142 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (421.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
588.13 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
99.34%
Carga máxima del depósito:
39.91%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
20.16
Transacciones Largas:
311 (38.97%)
Transacciones Cortas:
487 (61.03%)
Factor de Beneficio:
4.73
Beneficio Esperado:
6.83 USD
Beneficio medio:
9.97 USD
Pérdidas medias:
-13.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-15.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-270.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.28%
Pronóstico anual:
43.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
270.19 USD (12.30%)
Reducción relativa:
De balance:
20.27% (133.93 USD)
De fondos:
89.35% (303.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY
|267
|GBPUSD
|157
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|45
|NZDUSD
|34
|USDJPY
|34
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|11
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|8
|GBPNZD
|7
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|4
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY
|751
|GBPUSD
|2.3K
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|234
|NZDUSD
|152
|USDJPY
|571
|EURUSD
|253
|AUDUSD
|97
|EURCAD
|-7
|GBPCAD
|188
|NZDCAD
|50
|GBPCHF
|-14
|NZDJPY
|112
|AUDCHF
|37
|GBPJPY
|35
|GBPNZD
|36
|EURCHF
|18
|NZDCHF
|19
|CADCHF
|8
|EURGBP
|3
|CADJPY
|46
|EURNZD
|19
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|4
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY
|42K
|GBPUSD
|18K
|USDCHF
|11K
|AUDJPY
|4.5K
|NZDUSD
|2.4K
|USDJPY
|9.5K
|EURUSD
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURCAD
|482
|GBPCAD
|3.1K
|NZDCAD
|-223
|GBPCHF
|-94
|NZDJPY
|1.9K
|AUDCHF
|709
|GBPJPY
|845
|GBPNZD
|1.8K
|EURCHF
|535
|NZDCHF
|408
|CADCHF
|154
|EURGBP
|-115
|CADJPY
|876
|EURNZD
|1.6K
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|287
|USDCAD
|114
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +212.96 USD
Peor transacción: -270 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +421.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.16 × 37
|
ICMarketsSC-Live02
|0.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.34 × 47
|
ICMarketsSC-Live24
|0.37 × 51
|
WindsorBrokers-DEMO
|0.39 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.42 × 139
|
Pepperstone-Edge08
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.59 × 229
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 124
|
TickmillUK-Live03
|0.81 × 1330
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 70
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.93 × 546
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.00 × 1
Название сигнала:
Res publika
Описание:
- Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
- Основные инструменты: форекс
- Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
- Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц
No hay comentarios