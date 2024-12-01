SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Respublica
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 1 666%
Tickmill-Live09
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
798
Transacciones Rentables:
693 (86.84%)
Transacciones Irrentables:
105 (13.16%)
Mejor transacción:
212.96 USD
Peor transacción:
-270.19 USD
Beneficio Bruto:
6 908.47 USD (145 142 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (421.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
588.13 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
99.34%
Carga máxima del depósito:
39.91%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
20.16
Transacciones Largas:
311 (38.97%)
Transacciones Cortas:
487 (61.03%)
Factor de Beneficio:
4.73
Beneficio Esperado:
6.83 USD
Beneficio medio:
9.97 USD
Pérdidas medias:
-13.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-15.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-270.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.28%
Pronóstico anual:
43.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
270.19 USD (12.30%)
Reducción relativa:
De balance:
20.27% (133.93 USD)
De fondos:
89.35% (303.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 267
GBPUSD 157
USDCHF 72
AUDJPY 45
NZDUSD 34
USDJPY 34
EURUSD 31
AUDUSD 27
EURCAD 22
GBPCAD 19
NZDCAD 17
GBPCHF 11
NZDJPY 11
AUDCHF 9
GBPJPY 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
CADCHF 4
EURGBP 3
CADJPY 3
EURNZD 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 751
GBPUSD 2.3K
USDCHF 556
AUDJPY 234
NZDUSD 152
USDJPY 571
EURUSD 253
AUDUSD 97
EURCAD -7
GBPCAD 188
NZDCAD 50
GBPCHF -14
NZDJPY 112
AUDCHF 37
GBPJPY 35
GBPNZD 36
EURCHF 18
NZDCHF 19
CADCHF 8
EURGBP 3
CADJPY 46
EURNZD 19
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 42K
GBPUSD 18K
USDCHF 11K
AUDJPY 4.5K
NZDUSD 2.4K
USDJPY 9.5K
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURCAD 482
GBPCAD 3.1K
NZDCAD -223
GBPCHF -94
NZDJPY 1.9K
AUDCHF 709
GBPJPY 845
GBPNZD 1.8K
EURCHF 535
NZDCHF 408
CADCHF 154
EURGBP -115
CADJPY 876
EURNZD 1.6K
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +212.96 USD
Peor transacción: -270 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +421.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.37 × 51
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
otros 59...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


No hay comentarios
2025.12.16 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada