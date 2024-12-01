シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Respublica
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 1 666%
Tickmill-Live09
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
798
利益トレード:
693 (86.84%)
損失トレード:
105 (13.16%)
ベストトレード:
212.96 USD
最悪のトレード:
-270.19 USD
総利益:
6 908.47 USD (145 142 pips)
総損失:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
最大連続の勝ち:
56 (421.67 USD)
最大連続利益:
588.13 USD (16)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
99.34%
最大入金額:
39.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
20.16
長いトレード:
311 (38.97%)
短いトレード:
487 (61.03%)
プロフィットファクター:
4.73
期待されたペイオフ:
6.83 USD
平均利益:
9.97 USD
平均損失:
-13.92 USD
最大連続の負け:
4 (-15.21 USD)
最大連続損失:
-270.19 USD (1)
月間成長:
3.03%
年間予想:
37.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
270.19 USD (12.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.27% (133.93 USD)
エクイティによる:
89.35% (303.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 267
GBPUSD 157
USDCHF 72
AUDJPY 45
NZDUSD 34
USDJPY 34
EURUSD 31
AUDUSD 27
EURCAD 22
GBPCAD 19
NZDCAD 17
GBPCHF 11
NZDJPY 11
AUDCHF 9
GBPJPY 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
CADCHF 4
EURGBP 3
CADJPY 3
EURNZD 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 751
GBPUSD 2.3K
USDCHF 556
AUDJPY 234
NZDUSD 152
USDJPY 571
EURUSD 253
AUDUSD 97
EURCAD -7
GBPCAD 188
NZDCAD 50
GBPCHF -14
NZDJPY 112
AUDCHF 37
GBPJPY 35
GBPNZD 36
EURCHF 18
NZDCHF 19
CADCHF 8
EURGBP 3
CADJPY 46
EURNZD 19
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 42K
GBPUSD 18K
USDCHF 11K
AUDJPY 4.5K
NZDUSD 2.4K
USDJPY 9.5K
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURCAD 482
GBPCAD 3.1K
NZDCAD -223
GBPCHF -94
NZDJPY 1.9K
AUDCHF 709
GBPJPY 845
GBPNZD 1.8K
EURCHF 535
NZDCHF 408
CADCHF 154
EURGBP -115
CADJPY 876
EURNZD 1.6K
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +212.96 USD
最悪のトレード: -270 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +421.67 USD
最大連続損失: -15.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.37 × 51
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
59 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


レビューなし
2025.12.16 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録