Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live22 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 EGlobal-Cent6 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.16 × 37 ICMarketsSC-Live02 0.27 × 11 ForexTimeFXTM-ECN 0.34 × 47 ICMarketsSC-Live24 0.38 × 50 WindsorBrokers-DEMO 0.39 × 56 GOMarketsIntl-Real 9 0.42 × 139 Pepperstone-Edge08 0.50 × 2 Exness-Real18 0.59 × 229 Tickmill-Live05 0.60 × 124 TickmillUK-Live03 0.81 × 1330 PrimusMarkets-Live-6 0.86 × 424 ICMarketsSC-Live20 0.86 × 70 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.91 × 11 ICMarketsSC-Live16 0.93 × 546 GOMarketsMU-Real 2 1.00 × 1 56 plus...