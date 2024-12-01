SignauxSections
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 1 166%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
643
Bénéfice trades:
562 (87.40%)
Perte trades:
81 (12.60%)
Meilleure transaction:
153.06 USD
Pire transaction:
-270.19 USD
Bénéfice brut:
4 678.73 USD (122 328 pips)
Perte brute:
-1 070.91 USD (32 564 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (421.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.78 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
99.34%
Charge de dépôt maximale:
39.91%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.35
Longs trades:
265 (41.21%)
Courts trades:
378 (58.79%)
Facteur de profit:
4.37
Rendement attendu:
5.61 USD
Bénéfice moyen:
8.33 USD
Perte moyenne:
-13.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-15.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-270.19 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.27%
Prévision annuelle:
76.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
270.19 USD (12.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.27% (133.93 USD)
Par fonds propres:
89.35% (303.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 256
GBPUSD 82
USDCHF 72
NZDUSD 32
AUDJPY 31
EURUSD 31
AUDUSD 27
USDJPY 26
GBPCAD 19
GBPCHF 11
NZDCAD 8
GBPNZD 7
GBPJPY 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
NZDJPY 5
AUDCHF 4
EURGBP 3
EURCAD 2
EURNZD 2
CADCHF 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 640
GBPUSD 1.2K
USDCHF 556
NZDUSD 154
AUDJPY 69
EURUSD 253
AUDUSD 97
USDJPY 196
GBPCAD 188
GBPCHF -14
NZDCAD 40
GBPNZD 36
GBPJPY 23
EURCHF 18
NZDCHF 19
NZDJPY 73
AUDCHF 11
EURGBP 3
EURCAD 37
EURNZD 19
CADCHF 0
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
CADJPY 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 41K
GBPUSD 11K
USDCHF 11K
NZDUSD 2.4K
AUDJPY 731
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
USDJPY 5.6K
GBPCAD 3.1K
GBPCHF -94
NZDCAD 668
GBPNZD 1.8K
GBPJPY 519
EURCHF 535
NZDCHF 408
NZDJPY 1K
AUDCHF 146
EURGBP -115
EURCAD 1K
EURNZD 1.6K
CADCHF 10
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
CADJPY 427
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.06 USD
Pire transaction: -270 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +421.67 USD
Perte consécutive maximale: -15.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 50
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


Aucun avis
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 02:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
