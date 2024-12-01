- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
798
盈利交易:
693 (86.84%)
亏损交易:
105 (13.16%)
最好交易:
212.96 USD
最差交易:
-270.19 USD
毛利:
6 908.47 USD (145 142 pips)
毛利亏损:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
最大连续赢利:
56 (421.67 USD)
最大连续盈利:
588.13 USD (16)
夏普比率:
0.30
交易活动:
99.34%
最大入金加载:
39.91%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.16
长期交易:
311 (38.97%)
短期交易:
487 (61.03%)
利润因子:
4.73
预期回报:
6.83 USD
平均利润:
9.97 USD
平均损失:
-13.92 USD
最大连续失误:
4 (-15.21 USD)
最大连续亏损:
-270.19 USD (1)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
270.19 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
20.27% (133.93 USD)
净值:
89.35% (303.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|267
|GBPUSD
|157
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|45
|NZDUSD
|34
|USDJPY
|34
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|11
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|8
|GBPNZD
|7
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|4
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|751
|GBPUSD
|2.3K
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|234
|NZDUSD
|152
|USDJPY
|571
|EURUSD
|253
|AUDUSD
|97
|EURCAD
|-7
|GBPCAD
|188
|NZDCAD
|50
|GBPCHF
|-14
|NZDJPY
|112
|AUDCHF
|37
|GBPJPY
|35
|GBPNZD
|36
|EURCHF
|18
|NZDCHF
|19
|CADCHF
|8
|EURGBP
|3
|CADJPY
|46
|EURNZD
|19
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|4
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|42K
|GBPUSD
|18K
|USDCHF
|11K
|AUDJPY
|4.5K
|NZDUSD
|2.4K
|USDJPY
|9.5K
|EURUSD
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURCAD
|482
|GBPCAD
|3.1K
|NZDCAD
|-223
|GBPCHF
|-94
|NZDJPY
|1.9K
|AUDCHF
|709
|GBPJPY
|845
|GBPNZD
|1.8K
|EURCHF
|535
|NZDCHF
|408
|CADCHF
|154
|EURGBP
|-115
|CADJPY
|876
|EURNZD
|1.6K
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|287
|USDCAD
|114
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.96 USD
最差交易: -270 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +421.67 USD
最大连续亏损: -15.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.16 × 37
|
ICMarketsSC-Live02
|0.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.34 × 47
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 50
|
WindsorBrokers-DEMO
|0.39 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.42 × 139
|
Pepperstone-Edge08
|0.50 × 2
|
Exness-Real18
|0.59 × 229
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 124
|
TickmillUK-Live03
|0.81 × 1330
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ICMarketsSC-Live20
|0.86 × 70
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.93 × 546
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.00 × 1
Название сигнала:
Res publika
Описание:
- Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
- Основные инструменты: форекс
- Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
- Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц
没有评论