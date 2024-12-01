信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Respublica
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
增长自 2024 1 666%
Tickmill-Live09
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
798
盈利交易:
693 (86.84%)
亏损交易:
105 (13.16%)
最好交易:
212.96 USD
最差交易:
-270.19 USD
毛利:
6 908.47 USD (145 142 pips)
毛利亏损:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
最大连续赢利:
56 (421.67 USD)
最大连续盈利:
588.13 USD (16)
夏普比率:
0.30
交易活动:
99.34%
最大入金加载:
39.91%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.16
长期交易:
311 (38.97%)
短期交易:
487 (61.03%)
利润因子:
4.73
预期回报:
6.83 USD
平均利润:
9.97 USD
平均损失:
-13.92 USD
最大连续失误:
4 (-15.21 USD)
最大连续亏损:
-270.19 USD (1)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
270.19 USD (12.30%)
相对跌幅:
结余:
20.27% (133.93 USD)
净值:
89.35% (303.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 267
GBPUSD 157
USDCHF 72
AUDJPY 45
NZDUSD 34
USDJPY 34
EURUSD 31
AUDUSD 27
EURCAD 22
GBPCAD 19
NZDCAD 17
GBPCHF 11
NZDJPY 11
AUDCHF 9
GBPJPY 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
CADCHF 4
EURGBP 3
CADJPY 3
EURNZD 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 751
GBPUSD 2.3K
USDCHF 556
AUDJPY 234
NZDUSD 152
USDJPY 571
EURUSD 253
AUDUSD 97
EURCAD -7
GBPCAD 188
NZDCAD 50
GBPCHF -14
NZDJPY 112
AUDCHF 37
GBPJPY 35
GBPNZD 36
EURCHF 18
NZDCHF 19
CADCHF 8
EURGBP 3
CADJPY 46
EURNZD 19
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 42K
GBPUSD 18K
USDCHF 11K
AUDJPY 4.5K
NZDUSD 2.4K
USDJPY 9.5K
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURCAD 482
GBPCAD 3.1K
NZDCAD -223
GBPCHF -94
NZDJPY 1.9K
AUDCHF 709
GBPJPY 845
GBPNZD 1.8K
EURCHF 535
NZDCHF 408
CADCHF 154
EURGBP -115
CADJPY 876
EURNZD 1.6K
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +212.96 USD
最差交易: -270 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +421.67 USD
最大连续亏损: -15.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 50
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


2025.12.16 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
