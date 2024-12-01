SinaisSeções
Oleksandr Safonov

Respublica

Oleksandr Safonov
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 1 666%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
798
Negociações com lucro:
693 (86.84%)
Negociações com perda:
105 (13.16%)
Melhor negociação:
212.96 USD
Pior negociação:
-270.19 USD
Lucro bruto:
6 908.47 USD (145 142 pips)
Perda bruta:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (421.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
588.13 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
99.34%
Depósito máximo carregado:
39.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
20.16
Negociações longas:
311 (38.97%)
Negociações curtas:
487 (61.03%)
Fator de lucro:
4.73
Valor esperado:
6.83 USD
Lucro médio:
9.97 USD
Perda média:
-13.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-15.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-270.19 USD (1)
Crescimento mensal:
3.13%
Previsão anual:
37.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
270.19 USD (12.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.27% (133.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.35% (303.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 267
GBPUSD 157
USDCHF 72
AUDJPY 45
NZDUSD 34
USDJPY 34
EURUSD 31
AUDUSD 27
EURCAD 22
GBPCAD 19
NZDCAD 17
GBPCHF 11
NZDJPY 11
AUDCHF 9
GBPJPY 8
GBPNZD 7
EURCHF 7
NZDCHF 5
CADCHF 4
EURGBP 3
CADJPY 3
EURNZD 2
GBPAUD 1
EURAUD 1
USDCAD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 751
GBPUSD 2.3K
USDCHF 556
AUDJPY 234
NZDUSD 152
USDJPY 571
EURUSD 253
AUDUSD 97
EURCAD -7
GBPCAD 188
NZDCAD 50
GBPCHF -14
NZDJPY 112
AUDCHF 37
GBPJPY 35
GBPNZD 36
EURCHF 18
NZDCHF 19
CADCHF 8
EURGBP 3
CADJPY 46
EURNZD 19
GBPAUD 1
EURAUD 4
USDCAD 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 42K
GBPUSD 18K
USDCHF 11K
AUDJPY 4.5K
NZDUSD 2.4K
USDJPY 9.5K
EURUSD 3.8K
AUDUSD 4.2K
EURCAD 482
GBPCAD 3.1K
NZDCAD -223
GBPCHF -94
NZDJPY 1.9K
AUDCHF 709
GBPJPY 845
GBPNZD 1.8K
EURCHF 535
NZDCHF 408
CADCHF 154
EURGBP -115
CADJPY 876
EURNZD 1.6K
GBPAUD 110
EURAUD 287
USDCAD 114
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +212.96 USD
Pior negociação: -270 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +421.67 USD
Máxima perda consecutiva: -15.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FTMO-Server3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.16 × 37
ICMarketsSC-Live02
0.27 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.34 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.37 × 51
WindsorBrokers-DEMO
0.39 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
0.42 × 139
Pepperstone-Edge08
0.50 × 2
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
TickmillUK-Live03
0.81 × 1330
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ICMarketsSC-Live20
0.86 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.93 × 546
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
59 mais ...
Название сигнала:
Res publika

Описание:

  • Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
  • Основные инструменты: форекс
  • Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
  • Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц


Sem comentários
2025.12.16 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
