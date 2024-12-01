- Crescimento
Negociações:
798
Negociações com lucro:
693 (86.84%)
Negociações com perda:
105 (13.16%)
Melhor negociação:
212.96 USD
Pior negociação:
-270.19 USD
Lucro bruto:
6 908.47 USD (145 142 pips)
Perda bruta:
-1 461.09 USD (39 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (421.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
588.13 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
99.34%
Depósito máximo carregado:
39.91%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
20.16
Negociações longas:
311 (38.97%)
Negociações curtas:
487 (61.03%)
Fator de lucro:
4.73
Valor esperado:
6.83 USD
Lucro médio:
9.97 USD
Perda média:
-13.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-15.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-270.19 USD (1)
Crescimento mensal:
3.13%
Previsão anual:
37.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
270.19 USD (12.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.27% (133.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.35% (303.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|267
|GBPUSD
|157
|USDCHF
|72
|AUDJPY
|45
|NZDUSD
|34
|USDJPY
|34
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|27
|EURCAD
|22
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|11
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|8
|GBPNZD
|7
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|4
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|USDCAD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|751
|GBPUSD
|2.3K
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|234
|NZDUSD
|152
|USDJPY
|571
|EURUSD
|253
|AUDUSD
|97
|EURCAD
|-7
|GBPCAD
|188
|NZDCAD
|50
|GBPCHF
|-14
|NZDJPY
|112
|AUDCHF
|37
|GBPJPY
|35
|GBPNZD
|36
|EURCHF
|18
|NZDCHF
|19
|CADCHF
|8
|EURGBP
|3
|CADJPY
|46
|EURNZD
|19
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|4
|USDCAD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|42K
|GBPUSD
|18K
|USDCHF
|11K
|AUDJPY
|4.5K
|NZDUSD
|2.4K
|USDJPY
|9.5K
|EURUSD
|3.8K
|AUDUSD
|4.2K
|EURCAD
|482
|GBPCAD
|3.1K
|NZDCAD
|-223
|GBPCHF
|-94
|NZDJPY
|1.9K
|AUDCHF
|709
|GBPJPY
|845
|GBPNZD
|1.8K
|EURCHF
|535
|NZDCHF
|408
|CADCHF
|154
|EURGBP
|-115
|CADJPY
|876
|EURNZD
|1.6K
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|287
|USDCAD
|114
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +212.96 USD
Pior negociação: -270 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +421.67 USD
Máxima perda consecutiva: -15.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Название сигнала:
Res publika
Описание:
- Тип стратегии: Трендовая. безиндикаторная
- Основные инструменты: форекс
- Риск-менеджмент: использую стоп-лос, риск на общий депозит 15%, вход - 2% от депозита
- Доходность: ожидаемая доходность на тестах показала 15% в месяц
