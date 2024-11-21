- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 577
Kârla kapanan işlemler:
1 995 (35.77%)
Zararla kapanan işlemler:
3 582 (64.23%)
En iyi işlem:
1 436.75 NZD
En kötü işlem:
-1 704.67 NZD
Brüt kâr:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Brüt zarar:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (475.59 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
4 639.18 NZD (14)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
87.51%
Maks. mevduat yükü:
167.49%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
3 035 (54.42%)
Satış işlemleri:
2 542 (45.58%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.08 NZD
Ortalama kâr:
96.59 NZD
Ortalama zarar:
-53.67 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
102 (-589.19 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 444.97 NZD (6)
Aylık büyüme:
-12.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 169.07 NZD
Maksimum:
19 839.59 NZD (65.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.86% (19 839.43 NZD)
Varlığa göre:
93.90% (3 525.50 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 436.75 NZD
En kötü işlem: -1 705 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +475.59 NZD
Maksimum ardışık zarar: -589.19 NZD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMCMarkets1-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
121
NZD
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
NZD
94%
1:100