Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
0条评论
可靠性
158
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 577
盈利交易:
1 995 (35.77%)
亏损交易:
3 582 (64.23%)
最好交易:
1 436.75 NZD
最差交易:
-1 704.67 NZD
毛利:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
毛利亏损:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
最大连续赢利:
24 (475.59 NZD)
最大连续盈利:
4 639.18 NZD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
87.51%
最大入金加载:
167.49%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.02
长期交易:
3 035 (54.42%)
短期交易:
2 542 (45.58%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.08 NZD
平均利润:
96.59 NZD
平均损失:
-53.67 NZD
最大连续失误:
102 (-589.19 NZD)
最大连续亏损:
-5 444.97 NZD (6)
每月增长:
-13.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
2 169.07 NZD
最大值:
19 839.59 NZD (65.50%)
相对跌幅:
结余:
54.86% (19 839.43 NZD)
净值:
93.90% (3 525.50 NZD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 436.75 NZD
最差交易: -1 705 NZD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +475.59 NZD
最大连续亏损: -589.19 NZD

没有评论
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
