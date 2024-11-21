SegnaliSezioni
Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 577
Profit Trade:
1 995 (35.77%)
Loss Trade:
3 582 (64.23%)
Best Trade:
1 436.75 NZD
Worst Trade:
-1 704.67 NZD
Profitto lordo:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Perdita lorda:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (475.59 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
4 639.18 NZD (14)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
87.51%
Massimo carico di deposito:
167.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
3 035 (54.42%)
Short Trade:
2 542 (45.58%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.08 NZD
Profitto medio:
96.59 NZD
Perdita media:
-53.67 NZD
Massime perdite consecutive:
102 (-589.19 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-5 444.97 NZD (6)
Crescita mensile:
-12.27%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 169.07 NZD
Massimale:
19 839.59 NZD (65.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.86% (19 839.43 NZD)
Per equità:
93.90% (3 525.50 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 436.75 NZD
Worst Trade: -1 705 NZD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +475.59 NZD
Massima perdita consecutiva: -589.19 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
