- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 577
Profit Trade:
1 995 (35.77%)
Loss Trade:
3 582 (64.23%)
Best Trade:
1 436.75 NZD
Worst Trade:
-1 704.67 NZD
Profitto lordo:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Perdita lorda:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (475.59 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
4 639.18 NZD (14)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
87.51%
Massimo carico di deposito:
167.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
3 035 (54.42%)
Short Trade:
2 542 (45.58%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.08 NZD
Profitto medio:
96.59 NZD
Perdita media:
-53.67 NZD
Massime perdite consecutive:
102 (-589.19 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-5 444.97 NZD (6)
Crescita mensile:
-12.27%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 169.07 NZD
Massimale:
19 839.59 NZD (65.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.86% (19 839.43 NZD)
Per equità:
93.90% (3 525.50 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 436.75 NZD
Worst Trade: -1 705 NZD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +475.59 NZD
Massima perdita consecutiva: -589.19 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
121
NZD
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
NZD
94%
1:100