Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
158 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 577
Gewinntrades:
1 995 (35.77%)
Verlusttrades:
3 582 (64.23%)
Bester Trade:
1 436.75 NZD
Schlechtester Trade:
-1 704.67 NZD
Bruttoprofit:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Bruttoverlust:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (475.59 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 639.18 NZD (14)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
87.51%
Max deposit load:
167.49%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
3 035 (54.42%)
Short-Positionen:
2 542 (45.58%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 NZD
Durchschnittlicher Profit:
96.59 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-53.67 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
102 (-589.19 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 444.97 NZD (6)
Wachstum pro Monat :
-14.65%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 169.07 NZD
Maximaler:
19 839.59 NZD (65.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.86% (19 839.43 NZD)
Kapital:
93.90% (3 525.50 NZD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 436.75 NZD
Schlechtester Trade: -1 705 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +475.59 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -589.19 NZD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
