Trades insgesamt:
5 577
Gewinntrades:
1 995 (35.77%)
Verlusttrades:
3 582 (64.23%)
Bester Trade:
1 436.75 NZD
Schlechtester Trade:
-1 704.67 NZD
Bruttoprofit:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Bruttoverlust:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (475.59 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 639.18 NZD (14)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
87.51%
Max deposit load:
167.49%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
3 035 (54.42%)
Short-Positionen:
2 542 (45.58%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 NZD
Durchschnittlicher Profit:
96.59 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-53.67 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
102 (-589.19 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 444.97 NZD (6)
Wachstum pro Monat :
-14.65%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 169.07 NZD
Maximaler:
19 839.59 NZD (65.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.86% (19 839.43 NZD)
Kapital:
93.90% (3 525.50 NZD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +1 436.75 NZD
Schlechtester Trade: -1 705 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +475.59 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -589.19 NZD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
