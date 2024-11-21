SinaisSeções
Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
0 comentários
Confiabilidade
158 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 577
Negociações com lucro:
1 995 (35.77%)
Negociações com perda:
3 582 (64.23%)
Melhor negociação:
1 436.75 NZD
Pior negociação:
-1 704.67 NZD
Lucro bruto:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Perda bruta:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (475.59 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
4 639.18 NZD (14)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
87.51%
Depósito máximo carregado:
167.49%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
3 035 (54.42%)
Negociações curtas:
2 542 (45.58%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.08 NZD
Lucro médio:
96.59 NZD
Perda média:
-53.67 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
102 (-589.19 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-5 444.97 NZD (6)
Crescimento mensal:
-15.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 169.07 NZD
Máximo:
19 839.59 NZD (65.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.86% (19 839.43 NZD)
Pelo Capital Líquido:
93.90% (3 525.50 NZD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 436.75 NZD
Pior negociação: -1 705 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +475.59 NZD
Máxima perda consecutiva: -589.19 NZD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
