- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 577
Negociações com lucro:
1 995 (35.77%)
Negociações com perda:
3 582 (64.23%)
Melhor negociação:
1 436.75 NZD
Pior negociação:
-1 704.67 NZD
Lucro bruto:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Perda bruta:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (475.59 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
4 639.18 NZD (14)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
87.51%
Depósito máximo carregado:
167.49%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
3 035 (54.42%)
Negociações curtas:
2 542 (45.58%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.08 NZD
Lucro médio:
96.59 NZD
Perda média:
-53.67 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
102 (-589.19 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-5 444.97 NZD (6)
Crescimento mensal:
-15.00%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 169.07 NZD
Máximo:
19 839.59 NZD (65.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.86% (19 839.43 NZD)
Pelo Capital Líquido:
93.90% (3 525.50 NZD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 436.75 NZD
Pior negociação: -1 705 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +475.59 NZD
Máxima perda consecutiva: -589.19 NZD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
