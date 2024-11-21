- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
5 577
Bénéfice trades:
1 995 (35.77%)
Perte trades:
3 582 (64.23%)
Meilleure transaction:
1 436.75 NZD
Pire transaction:
-1 704.67 NZD
Bénéfice brut:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Perte brute:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (475.59 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 639.18 NZD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
87.51%
Charge de dépôt maximale:
167.49%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
3 035 (54.42%)
Courts trades:
2 542 (45.58%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.08 NZD
Bénéfice moyen:
96.59 NZD
Perte moyenne:
-53.67 NZD
Pertes consécutives maximales:
102 (-589.19 NZD)
Perte consécutive maximale:
-5 444.97 NZD (6)
Croissance mensuelle:
-12.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 169.07 NZD
Maximal:
19 839.59 NZD (65.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.86% (19 839.43 NZD)
Par fonds propres:
93.90% (3 525.50 NZD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 436.75 NZD
Pire transaction: -1 705 NZD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +475.59 NZD
Perte consécutive maximale: -589.19 NZD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets1-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
36%
0
0
USD
USD
121
NZD
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
NZD
94%
1:100