Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
0 отзывов
Надежность
158 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 577
Прибыльных трейдов:
1 995 (35.77%)
Убыточных трейдов:
3 582 (64.23%)
Лучший трейд:
1 436.75 NZD
Худший трейд:
-1 704.67 NZD
Общая прибыль:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Общий убыток:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (475.59 NZD)
Макс. прибыль в серии:
4 639.18 NZD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
87.51%
Макс. загрузка депозита:
167.49%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
3 035 (54.42%)
Коротких трейдов:
2 542 (45.58%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.08 NZD
Средняя прибыль:
96.59 NZD
Средний убыток:
-53.67 NZD
Макс. серия проигрышей:
102 (-589.19 NZD)
Макс. убыток в серии:
-5 444.97 NZD (6)
Прирост в месяц:
-14.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 169.07 NZD
Максимальная:
19 839.59 NZD (65.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.86% (19 839.43 NZD)
По эквити:
93.90% (3 525.50 NZD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 436.75 NZD
Худший трейд: -1 705 NZD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +475.59 NZD
Макс. убыток в серии: -589.19 NZD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Price Vs Vix
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
121
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
94%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.