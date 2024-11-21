- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 577
Прибыльных трейдов:
1 995 (35.77%)
Убыточных трейдов:
3 582 (64.23%)
Лучший трейд:
1 436.75 NZD
Худший трейд:
-1 704.67 NZD
Общая прибыль:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Общий убыток:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (475.59 NZD)
Макс. прибыль в серии:
4 639.18 NZD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
87.51%
Макс. загрузка депозита:
167.49%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
3 035 (54.42%)
Коротких трейдов:
2 542 (45.58%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.08 NZD
Средняя прибыль:
96.59 NZD
Средний убыток:
-53.67 NZD
Макс. серия проигрышей:
102 (-589.19 NZD)
Макс. убыток в серии:
-5 444.97 NZD (6)
Прирост в месяц:
-14.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 169.07 NZD
Максимальная:
19 839.59 NZD (65.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.86% (19 839.43 NZD)
По эквити:
93.90% (3 525.50 NZD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 436.75 NZD
Худший трейд: -1 705 NZD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +475.59 NZD
Макс. убыток в серии: -589.19 NZD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
121
NZD
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
NZD
94%
1:100