トレード:
5 577
利益トレード:
1 995 (35.77%)
損失トレード:
3 582 (64.23%)
ベストトレード:
1 436.75 NZD
最悪のトレード:
-1 704.67 NZD
総利益:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
総損失:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
最大連続の勝ち:
24 (475.59 NZD)
最大連続利益:
4 639.18 NZD (14)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
87.51%
最大入金額:
167.49%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
3 035 (54.42%)
短いトレード:
2 542 (45.58%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.08 NZD
平均利益:
96.59 NZD
平均損失:
-53.67 NZD
最大連続の負け:
102 (-589.19 NZD)
最大連続損失:
-5 444.97 NZD (6)
月間成長:
-14.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 169.07 NZD
最大の:
19 839.59 NZD (65.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.86% (19 839.43 NZD)
エクイティによる:
93.90% (3 525.50 NZD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 436.75 NZD
最悪のトレード: -1 705 NZD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +475.59 NZD
最大連続損失: -589.19 NZD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
