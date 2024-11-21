シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Price Vs Vix
Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
レビュー0件
信頼性
158週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 577
利益トレード:
1 995 (35.77%)
損失トレード:
3 582 (64.23%)
ベストトレード:
1 436.75 NZD
最悪のトレード:
-1 704.67 NZD
総利益:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
総損失:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
最大連続の勝ち:
24 (475.59 NZD)
最大連続利益:
4 639.18 NZD (14)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
87.51%
最大入金額:
167.49%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
3 035 (54.42%)
短いトレード:
2 542 (45.58%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.08 NZD
平均利益:
96.59 NZD
平均損失:
-53.67 NZD
最大連続の負け:
102 (-589.19 NZD)
最大連続損失:
-5 444.97 NZD (6)
月間成長:
-14.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 169.07 NZD
最大の:
19 839.59 NZD (65.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.86% (19 839.43 NZD)
エクイティによる:
93.90% (3 525.50 NZD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 436.75 NZD
最悪のトレード: -1 705 NZD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +475.59 NZD
最大連続損失: -589.19 NZD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
