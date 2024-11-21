- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
5 577
Transacciones Rentables:
1 995 (35.77%)
Transacciones Irrentables:
3 582 (64.23%)
Mejor transacción:
1 436.75 NZD
Peor transacción:
-1 704.67 NZD
Beneficio Bruto:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (475.59 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 639.18 NZD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
87.51%
Carga máxima del depósito:
167.49%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
3 035 (54.42%)
Transacciones Cortas:
2 542 (45.58%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.08 NZD
Beneficio medio:
96.59 NZD
Pérdidas medias:
-53.67 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
102 (-589.19 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 444.97 NZD (6)
Crecimiento al mes:
-15.60%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 169.07 NZD
Máxima:
19 839.59 NZD (65.50%)
Reducción relativa:
De balance:
54.86% (19 839.43 NZD)
De fondos:
93.90% (3 525.50 NZD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.ap
|1281
|USDCHF.ap
|1035
|USDJPY.ap
|892
|GBPUSD.ap
|792
|AUDUSD.ap
|687
|USDCAD.ap
|640
|EURGBP.ap
|79
|NZDUSD.ap
|71
|CADJPY.ap
|40
|AUDJPY.ap
|19
|GOLD.p
|16
|AUDNZD.ap
|8
|USOIL.p
|6
|SILVER.p
|4
|AUDCHF.ap
|2
|AUDGBP.ap
|2
|NZDCAD.ap
|1
|GBPAUD.ap
|1
|GBPCAD.ap
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.ap
|-1.9K
|USDCHF.ap
|3.1K
|USDJPY.ap
|-1.9K
|GBPUSD.ap
|4.5K
|AUDUSD.ap
|1.8K
|USDCAD.ap
|-4.4K
|EURGBP.ap
|-553
|NZDUSD.ap
|-936
|CADJPY.ap
|236
|AUDJPY.ap
|668
|GOLD.p
|48
|AUDNZD.ap
|-224
|USOIL.p
|68
|SILVER.p
|7
|AUDCHF.ap
|-169
|AUDGBP.ap
|1
|NZDCAD.ap
|-193
|GBPAUD.ap
|5
|GBPCAD.ap
|261
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.ap
|-34K
|USDCHF.ap
|-17K
|USDJPY.ap
|-64K
|GBPUSD.ap
|5.8K
|AUDUSD.ap
|350
|USDCAD.ap
|-39K
|EURGBP.ap
|-527
|NZDUSD.ap
|-4.8K
|CADJPY.ap
|2K
|AUDJPY.ap
|7.7K
|GOLD.p
|2.7K
|AUDNZD.ap
|-68
|USOIL.p
|1.3K
|SILVER.p
|73
|AUDCHF.ap
|172
|AUDGBP.ap
|78
|NZDCAD.ap
|-309
|GBPAUD.ap
|46
|GBPCAD.ap
|902
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 436.75 NZD
Peor transacción: -1 705 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +475.59 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -589.19 NZD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
36%
0
0
USD
USD
121
NZD
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
NZD
94%
1:100