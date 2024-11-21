SeñalesSecciones
Arup Nag

Price Vs Vix

Arup Nag
0 comentarios
Fiabilidad
158 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 36%
CMCMarkets1-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 577
Transacciones Rentables:
1 995 (35.77%)
Transacciones Irrentables:
3 582 (64.23%)
Mejor transacción:
1 436.75 NZD
Peor transacción:
-1 704.67 NZD
Beneficio Bruto:
192 693.00 NZD (642 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-192 231.13 NZD (781 297 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (475.59 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 639.18 NZD (14)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
87.51%
Carga máxima del depósito:
167.49%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
3 035 (54.42%)
Transacciones Cortas:
2 542 (45.58%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.08 NZD
Beneficio medio:
96.59 NZD
Pérdidas medias:
-53.67 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
102 (-589.19 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 444.97 NZD (6)
Crecimiento al mes:
-15.60%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
63%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 169.07 NZD
Máxima:
19 839.59 NZD (65.50%)
Reducción relativa:
De balance:
54.86% (19 839.43 NZD)
De fondos:
93.90% (3 525.50 NZD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ap 1281
USDCHF.ap 1035
USDJPY.ap 892
GBPUSD.ap 792
AUDUSD.ap 687
USDCAD.ap 640
EURGBP.ap 79
NZDUSD.ap 71
CADJPY.ap 40
AUDJPY.ap 19
GOLD.p 16
AUDNZD.ap 8
USOIL.p 6
SILVER.p 4
AUDCHF.ap 2
AUDGBP.ap 2
NZDCAD.ap 1
GBPAUD.ap 1
GBPCAD.ap 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ap -1.9K
USDCHF.ap 3.1K
USDJPY.ap -1.9K
GBPUSD.ap 4.5K
AUDUSD.ap 1.8K
USDCAD.ap -4.4K
EURGBP.ap -553
NZDUSD.ap -936
CADJPY.ap 236
AUDJPY.ap 668
GOLD.p 48
AUDNZD.ap -224
USOIL.p 68
SILVER.p 7
AUDCHF.ap -169
AUDGBP.ap 1
NZDCAD.ap -193
GBPAUD.ap 5
GBPCAD.ap 261
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ap -34K
USDCHF.ap -17K
USDJPY.ap -64K
GBPUSD.ap 5.8K
AUDUSD.ap 350
USDCAD.ap -39K
EURGBP.ap -527
NZDUSD.ap -4.8K
CADJPY.ap 2K
AUDJPY.ap 7.7K
GOLD.p 2.7K
AUDNZD.ap -68
USOIL.p 1.3K
SILVER.p 73
AUDCHF.ap 172
AUDGBP.ap 78
NZDCAD.ap -309
GBPAUD.ap 46
GBPCAD.ap 902
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 436.75 NZD
Peor transacción: -1 705 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +475.59 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -589.19 NZD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Price Vs Vix
30 USD al mes
36%
0
0
USD
121
NZD
158
63%
5 577
35%
88%
1.00
0.08
NZD
94%
1:100
