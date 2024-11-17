SinyallerBölümler
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 42%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
120 (53.09%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (46.90%)
En iyi işlem:
105.06 USD
En kötü işlem:
-91.37 USD
Brüt kâr:
2 361.81 USD (6 397 734 pips)
Brüt zarar:
-2 211.09 USD (2 558 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (95.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
361.52 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
12.59%
Maks. mevduat yükü:
99.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
160 (70.80%)
Satış işlemleri:
66 (29.20%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
19.68 USD
Ortalama zarar:
-20.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-455.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.24 USD (14)
Aylık büyüme:
-7.62%
Yıllık tahmin:
-92.44%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.85 USD
Maksimum:
610.62 USD (55.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.15% (610.62 USD)
Varlığa göre:
3.09% (35.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 171
BTCUSD 40
GBPUSD 7
USDJPY 3
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 353
BTCUSD -253
GBPUSD 131
USDJPY 17
USTEC -6
EURUSD -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 431K
BTCUSD 140K
GBPUSD -248
USDJPY 2.6K
USTEC -75K
EURUSD -300
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.06 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +95.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -455.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
İnceleme yok
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 01:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 10:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YunovFx
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
3.6K
USD
59
1%
226
53%
13%
1.06
0.67
USD
16%
1:50
