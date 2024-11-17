- Büyüme
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
120 (53.09%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (46.90%)
En iyi işlem:
105.06 USD
En kötü işlem:
-91.37 USD
Brüt kâr:
2 361.81 USD (6 397 734 pips)
Brüt zarar:
-2 211.09 USD (2 558 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (95.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
361.52 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
12.59%
Maks. mevduat yükü:
99.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
160 (70.80%)
Satış işlemleri:
66 (29.20%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
19.68 USD
Ortalama zarar:
-20.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-455.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.24 USD (14)
Aylık büyüme:
-7.62%
Yıllık tahmin:
-92.44%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.85 USD
Maksimum:
610.62 USD (55.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.15% (610.62 USD)
Varlığa göre:
3.09% (35.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|BTCUSD
|40
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|353
|BTCUSD
|-253
|GBPUSD
|131
|USDJPY
|17
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|431K
|BTCUSD
|140K
|GBPUSD
|-248
|USDJPY
|2.6K
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.06 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +95.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -455.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
İnceleme yok
