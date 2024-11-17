SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YunovFx
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 42%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
120 (53.09%)
Loss Trade:
106 (46.90%)
Best Trade:
105.06 USD
Worst Trade:
-91.37 USD
Profitto lordo:
2 361.81 USD (6 397 734 pips)
Perdita lorda:
-2 211.09 USD (2 558 409 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (95.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
361.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
12.59%
Massimo carico di deposito:
99.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
160 (70.80%)
Short Trade:
66 (29.20%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
19.68 USD
Perdita media:
-20.86 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-455.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-455.24 USD (14)
Crescita mensile:
-7.62%
Previsione annuale:
-92.44%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.85 USD
Massimale:
610.62 USD (55.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.15% (610.62 USD)
Per equità:
3.09% (35.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 171
BTCUSD 40
GBPUSD 7
USDJPY 3
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 353
BTCUSD -253
GBPUSD 131
USDJPY 17
USTEC -6
EURUSD -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 431K
BTCUSD 140K
GBPUSD -248
USDJPY 2.6K
USTEC -75K
EURUSD -300
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.06 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +95.68 USD
Massima perdita consecutiva: -455.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
Non ci sono recensioni
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 01:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 10:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
