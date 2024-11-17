- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
120 (53.09%)
Loss Trade:
106 (46.90%)
Best Trade:
105.06 USD
Worst Trade:
-91.37 USD
Profitto lordo:
2 361.81 USD (6 397 734 pips)
Perdita lorda:
-2 211.09 USD (2 558 409 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (95.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
361.52 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
12.59%
Massimo carico di deposito:
99.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
160 (70.80%)
Short Trade:
66 (29.20%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
19.68 USD
Perdita media:
-20.86 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-455.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-455.24 USD (14)
Crescita mensile:
-7.62%
Previsione annuale:
-92.44%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.85 USD
Massimale:
610.62 USD (55.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.15% (610.62 USD)
Per equità:
3.09% (35.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|BTCUSD
|40
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|3
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|353
|BTCUSD
|-253
|GBPUSD
|131
|USDJPY
|17
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|431K
|BTCUSD
|140K
|GBPUSD
|-248
|USDJPY
|2.6K
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.06 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +95.68 USD
Massima perdita consecutiva: -455.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
59
1%
226
53%
13%
1.06
0.67
USD
USD
16%
1:50