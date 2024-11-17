- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
267
Прибыльных трейдов:
136 (50.93%)
Убыточных трейдов:
131 (49.06%)
Лучший трейд:
142.22 USD
Худший трейд:
-91.37 USD
Общая прибыль:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Общий убыток:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (95.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
361.52 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.59%
Макс. загрузка депозита:
99.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
192 (71.91%)
Коротких трейдов:
75 (28.09%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
25.71 USD
Средний убыток:
-24.44 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-477.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-477.77 USD (16)
Прирост в месяц:
7.84%
Годовой прогноз:
95.11%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.85 USD
Максимальная:
781.65 USD (71.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.63% (781.65 USD)
По эквити:
3.09% (35.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|293
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|409K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.22 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +95.68 USD
Макс. убыток в серии: -477.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
50%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
USD
20%
1:50