Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 50%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
267
Прибыльных трейдов:
136 (50.93%)
Убыточных трейдов:
131 (49.06%)
Лучший трейд:
142.22 USD
Худший трейд:
-91.37 USD
Общая прибыль:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Общий убыток:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (95.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
361.52 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.59%
Макс. загрузка депозита:
99.73%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
192 (71.91%)
Коротких трейдов:
75 (28.09%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
25.71 USD
Средний убыток:
-24.44 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-477.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-477.77 USD (16)
Прирост в месяц:
7.84%
Годовой прогноз:
95.11%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.85 USD
Максимальная:
781.65 USD (71.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.63% (781.65 USD)
По эквити:
3.09% (35.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 195
BTCUSD 50
USDJPY 10
GBPUSD 7
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 341
BTCUSD -373
USDJPY 293
GBPUSD 131
USTEC -6
EURUSD -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 409K
BTCUSD -209K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -248
USTEC -75K
EURUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.22 USD
Худший трейд: -91 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +95.68 USD
Макс. убыток в серии: -477.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.