Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 리뷰
안정성
73
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 50%
Exness-MT5Real6
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
269
이익 거래:
137 (50.92%)
손실 거래:
132 (49.07%)
최고의 거래:
142.22 USD
최악의 거래:
-91.37 USD
총 수익:
3 551.71 USD (7 097 180 pips)
총 손실:
-3 253.36 USD (3 616 286 pips)
연속 최대 이익:
14 (95.68 USD)
연속 최대 이익:
361.52 USD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
12.59%
최대 입금량:
99.73%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
193 (71.75%)
숏(주식차입매도):
76 (28.25%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
25.92 USD
평균 손실:
-24.65 USD
연속 최대 손실:
16 (-477.77 USD)
연속 최대 손실:
-477.77 USD (16)
월별 성장률:
4.75%
연간 예측:
54.60%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.85 USD
최대한의:
781.65 USD (71.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.63% (781.65 USD)
자본금별:
3.09% (35.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 196
BTCUSD 50
USDJPY 11
GBPUSD 7
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 396
BTCUSD -373
USDJPY 241
GBPUSD 131
USTEC -6
EURUSD -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 420K
BTCUSD -209K
USDJPY 4.4K
GBPUSD -248
USTEC -75K
EURUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +142.22 USD
최악의 거래: -91 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +95.68 USD
연속 최대 손실: -477.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
리뷰 없음
2026.01.07 12:50
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
YunovFx
월별 30 USD
50%
0
0
USD
3.6K
USD
73
1%
269
50%
13%
1.09
1.11
USD
20%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.