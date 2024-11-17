리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 HFMarketsGlobal-Live1 0.23 × 98 Exness-MT5Real6 0.62 × 255 Exness-MT5Real7 0.82 × 274 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 3 Exness-MT5Real8 2.65 × 51 Exness-MT5Real15 2.78 × 454 XMGlobal-MT5 4.00 × 8 RoboForex-Pro 5.83 × 384 TitanFX-MT5-01 7.43 × 14 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 13.94 × 17