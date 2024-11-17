- 자본
- 축소
트레이드:
269
이익 거래:
137 (50.92%)
손실 거래:
132 (49.07%)
최고의 거래:
142.22 USD
최악의 거래:
-91.37 USD
총 수익:
3 551.71 USD (7 097 180 pips)
총 손실:
-3 253.36 USD (3 616 286 pips)
연속 최대 이익:
14 (95.68 USD)
연속 최대 이익:
361.52 USD (11)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
12.59%
최대 입금량:
99.73%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
193 (71.75%)
숏(주식차입매도):
76 (28.25%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
25.92 USD
평균 손실:
-24.65 USD
연속 최대 손실:
16 (-477.77 USD)
연속 최대 손실:
-477.77 USD (16)
월별 성장률:
4.75%
연간 예측:
54.60%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.85 USD
최대한의:
781.65 USD (71.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.63% (781.65 USD)
자본금별:
3.09% (35.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|396
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|241
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|420K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +142.22 USD
최악의 거래: -91 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +95.68 USD
연속 최대 손실: -477.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
73
1%
269
50%
13%
1.09
1.11
USD
USD
20%
1:50