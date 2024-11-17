- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
267
Transacciones Rentables:
136 (50.93%)
Transacciones Irrentables:
131 (49.06%)
Mejor transacción:
142.22 USD
Peor transacción:
-91.37 USD
Beneficio Bruto:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (95.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
361.52 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
12.59%
Carga máxima del depósito:
99.73%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
192 (71.91%)
Transacciones Cortas:
75 (28.09%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
25.71 USD
Pérdidas medias:
-24.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-477.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-477.77 USD (16)
Crecimiento al mes:
7.84%
Pronóstico anual:
95.11%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.85 USD
Máxima:
781.65 USD (71.65%)
Reducción relativa:
De balance:
19.63% (781.65 USD)
De fondos:
3.09% (35.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|293
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|409K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +142.22 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +95.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -477.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
50%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
USD
20%
1:50