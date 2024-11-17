SeñalesSecciones
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 50%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
267
Transacciones Rentables:
136 (50.93%)
Transacciones Irrentables:
131 (49.06%)
Mejor transacción:
142.22 USD
Peor transacción:
-91.37 USD
Beneficio Bruto:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (95.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
361.52 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
12.59%
Carga máxima del depósito:
99.73%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
192 (71.91%)
Transacciones Cortas:
75 (28.09%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.10 USD
Beneficio medio:
25.71 USD
Pérdidas medias:
-24.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-477.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-477.77 USD (16)
Crecimiento al mes:
7.84%
Pronóstico anual:
95.11%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.85 USD
Máxima:
781.65 USD (71.65%)
Reducción relativa:
De balance:
19.63% (781.65 USD)
De fondos:
3.09% (35.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 195
BTCUSD 50
USDJPY 10
GBPUSD 7
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 341
BTCUSD -373
USDJPY 293
GBPUSD 131
USTEC -6
EURUSD -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 409K
BTCUSD -209K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -248
USTEC -75K
EURUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +142.22 USD
Peor transacción: -91 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +95.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -477.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
No hay comentarios
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
