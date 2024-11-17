El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 HFMarketsGlobal-Live1 0.23 × 98 Exness-MT5Real6 0.62 × 255 Exness-MT5Real7 0.82 × 274 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 3 Exness-MT5Real8 2.65 × 51 Exness-MT5Real15 2.78 × 454 XMGlobal-MT5 4.00 × 8 RoboForex-Pro 5.83 × 384 TitanFX-MT5-01 7.43 × 14 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 13.94 × 17