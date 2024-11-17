- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
267
盈利交易:
136 (50.93%)
亏损交易:
131 (49.06%)
最好交易:
142.22 USD
最差交易:
-91.37 USD
毛利:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
毛利亏损:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
最大连续赢利:
14 (95.68 USD)
最大连续盈利:
361.52 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
12.59%
最大入金加载:
99.73%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.38
长期交易:
192 (71.91%)
短期交易:
75 (28.09%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
25.71 USD
平均损失:
-24.44 USD
最大连续失误:
16 (-477.77 USD)
最大连续亏损:
-477.77 USD (16)
每月增长:
7.84%
年度预测:
95.11%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
22.85 USD
最大值:
781.65 USD (71.65%)
相对跌幅:
结余:
19.63% (781.65 USD)
净值:
3.09% (35.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|293
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|409K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.22 USD
最差交易: -91 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +95.68 USD
最大连续亏损: -477.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
USD
20%
1:50