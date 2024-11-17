- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
267
Gewinntrades:
136 (50.93%)
Verlusttrades:
131 (49.06%)
Bester Trade:
142.22 USD
Schlechtester Trade:
-91.37 USD
Bruttoprofit:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Bruttoverlust:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (95.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
361.52 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
12.59%
Max deposit load:
99.73%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
192 (71.91%)
Short-Positionen:
75 (28.09%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-477.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-477.77 USD (16)
Wachstum pro Monat :
7.84%
Jahresprognose:
95.11%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.85 USD
Maximaler:
781.65 USD (71.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.63% (781.65 USD)
Kapital:
3.09% (35.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|293
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|409K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +142.22 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -477.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
50%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
USD
20%
1:50