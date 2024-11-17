SignaleKategorien
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 50%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
267
Gewinntrades:
136 (50.93%)
Verlusttrades:
131 (49.06%)
Bester Trade:
142.22 USD
Schlechtester Trade:
-91.37 USD
Bruttoprofit:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Bruttoverlust:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (95.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
361.52 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
12.59%
Max deposit load:
99.73%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
192 (71.91%)
Short-Positionen:
75 (28.09%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-477.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-477.77 USD (16)
Wachstum pro Monat :
7.84%
Jahresprognose:
95.11%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.85 USD
Maximaler:
781.65 USD (71.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.63% (781.65 USD)
Kapital:
3.09% (35.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 195
BTCUSD 50
USDJPY 10
GBPUSD 7
USTEC 2
EURUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 341
BTCUSD -373
USDJPY 293
GBPUSD 131
USTEC -6
EURUSD -90
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 409K
BTCUSD -209K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -248
USTEC -75K
EURUSD -300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +142.22 USD
Schlechtester Trade: -91 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -477.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
Keine Bewertungen
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
