SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / YunovFx
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 comentários
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 50%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
136 (50.93%)
Negociações com perda:
131 (49.06%)
Melhor negociação:
142.22 USD
Pior negociação:
-91.37 USD
Lucro bruto:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Perda bruta:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (95.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
361.52 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.59%
Depósito máximo carregado:
99.73%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
192 (71.91%)
Negociações curtas:
75 (28.09%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
25.71 USD
Perda média:
-24.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-477.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-477.77 USD (16)
Crescimento mensal:
7.84%
Previsão anual:
95.11%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.85 USD
Máximo:
781.65 USD (71.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.63% (781.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.09% (35.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 195
BTCUSD 50
USDJPY 10
GBPUSD 7
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 341
BTCUSD -373
USDJPY 293
GBPUSD 131
USTEC -6
EURUSD -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 409K
BTCUSD -209K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -248
USTEC -75K
EURUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +142.22 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +95.68 USD
Máxima perda consecutiva: -477.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
Sem comentários
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
YunovFx
30 USD por mês
50%
0
0
USD
3.6K
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
20%
1:50
