Negociações:
267
Negociações com lucro:
136 (50.93%)
Negociações com perda:
131 (49.06%)
Melhor negociação:
142.22 USD
Pior negociação:
-91.37 USD
Lucro bruto:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
Perda bruta:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (95.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
361.52 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.59%
Depósito máximo carregado:
99.73%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
192 (71.91%)
Negociações curtas:
75 (28.09%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
25.71 USD
Perda média:
-24.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-477.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-477.77 USD (16)
Crescimento mensal:
7.84%
Previsão anual:
95.11%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.85 USD
Máximo:
781.65 USD (71.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.63% (781.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.09% (35.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|293
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|409K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +142.22 USD
Pior negociação: -91 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +95.68 USD
Máxima perda consecutiva: -477.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
