シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / YunovFx
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
レビュー0件
信頼性
71週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 50%
Exness-MT5Real6
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
136 (50.93%)
損失トレード:
131 (49.06%)
ベストトレード:
142.22 USD
最悪のトレード:
-91.37 USD
総利益:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
総損失:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
最大連続の勝ち:
14 (95.68 USD)
最大連続利益:
361.52 USD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
12.59%
最大入金額:
99.73%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
192 (71.91%)
短いトレード:
75 (28.09%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
25.71 USD
平均損失:
-24.44 USD
最大連続の負け:
16 (-477.77 USD)
最大連続損失:
-477.77 USD (16)
月間成長:
7.84%
年間予想:
95.11%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.85 USD
最大の:
781.65 USD (71.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.63% (781.65 USD)
エクイティによる:
3.09% (35.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 195
BTCUSD 50
USDJPY 10
GBPUSD 7
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 341
BTCUSD -373
USDJPY 293
GBPUSD 131
USTEC -6
EURUSD -90
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 409K
BTCUSD -209K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -248
USTEC -75K
EURUSD -300
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +142.22 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +95.68 USD
最大連続損失: -477.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
レビューなし
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.10.27 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 08:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2025.10.20 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
YunovFx
30 USD/月
50%
0
0
USD
3.6K
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
20%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください