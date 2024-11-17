- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
136 (50.93%)
損失トレード:
131 (49.06%)
ベストトレード:
142.22 USD
最悪のトレード:
-91.37 USD
総利益:
3 496.91 USD (7 086 220 pips)
総損失:
-3 202.00 USD (3 615 921 pips)
最大連続の勝ち:
14 (95.68 USD)
最大連続利益:
361.52 USD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
12.59%
最大入金額:
99.73%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
192 (71.91%)
短いトレード:
75 (28.09%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
25.71 USD
平均損失:
-24.44 USD
最大連続の負け:
16 (-477.77 USD)
最大連続損失:
-477.77 USD (16)
月間成長:
7.84%
年間予想:
95.11%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.85 USD
最大の:
781.65 USD (71.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.63% (781.65 USD)
エクイティによる:
3.09% (35.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|USTEC
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-373
|USDJPY
|293
|GBPUSD
|131
|USTEC
|-6
|EURUSD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|409K
|BTCUSD
|-209K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-248
|USTEC
|-75K
|EURUSD
|-300
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +142.22 USD
最悪のトレード: -91 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +95.68 USD
最大連続損失: -477.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.65 × 51
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.94 × 17
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
50%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
71
1%
267
50%
13%
1.09
1.10
USD
USD
20%
1:50