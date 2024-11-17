SignauxSections
Yunovisri Valenrio

YunovFx

Yunovisri Valenrio
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
Exness-MT5Real6
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
120 (53.57%)
Perte trades:
104 (46.43%)
Meilleure transaction:
105.06 USD
Pire transaction:
-91.37 USD
Bénéfice brut:
2 361.81 USD (6 397 734 pips)
Perte brute:
-2 179.24 USD (2 545 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (95.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
361.52 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.58%
Charge de dépôt maximale:
99.73%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
160 (71.43%)
Courts trades:
64 (28.57%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
19.68 USD
Perte moyenne:
-20.95 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-423.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-423.39 USD (12)
Croissance mensuelle:
-6.81%
Prévision annuelle:
-82.59%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.85 USD
Maximal:
578.77 USD (53.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.42% (578.77 USD)
Par fonds propres:
3.09% (35.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 169
BTCUSD 40
GBPUSD 7
USDJPY 3
USTEC 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 385
BTCUSD -253
GBPUSD 131
USDJPY 17
USTEC -6
EURUSD -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 444K
BTCUSD 140K
GBPUSD -248
USDJPY 2.6K
USTEC -75K
EURUSD -300
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.06 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +95.68 USD
Perte consécutive maximale: -423.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.65 × 51
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
13.94 × 17
Aucun avis
2025.09.23 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 01:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 07:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 01:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 15:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 10:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
