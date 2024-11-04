- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
306 (76.69%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (23.31%)
En iyi işlem:
57.29 USD
En kötü işlem:
-92.74 USD
Brüt kâr:
1 462.28 USD (96 339 pips)
Brüt zarar:
-752.60 USD (37 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (61.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
81.81%
Maks. mevduat yükü:
19.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
119 (29.82%)
Satış işlemleri:
280 (70.18%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-88.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.80 USD (2)
Aylık büyüme:
3.04%
Yıllık tahmin:
40.36%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.03 USD
Maksimum:
110.80 USD (2.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (88.88 USD)
Varlığa göre:
60.08% (448.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|157
|EURUSD
|66
|AUDUSD
|41
|NZDUSD
|41
|GBPUSD
|35
|EURCHF
|22
|AUDNZD
|13
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|6
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|231
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|82
|NZDUSD
|117
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|96
|AUDNZD
|7
|USDCHF
|27
|USDCAD
|4
|EURGBP
|19
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|21K
|EURUSD
|9.3K
|AUDUSD
|4.2K
|NZDUSD
|6.1K
|GBPUSD
|2.6K
|EURCHF
|4.3K
|AUDNZD
|935
|USDCHF
|5.7K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|824
|NZDCAD
|775
|EURCAD
|514
|GBPAUD
|933
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.29 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
RoboForex-ECN-3
|0.61 × 410
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 87
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5083
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 90
|
Alpari-Pro.ECN
|1.00 × 84
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 94
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
33%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
47
94%
399
76%
82%
1.94
1.78
USD
USD
60%
1:300