Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
306 (76.69%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (23.31%)
En iyi işlem:
57.29 USD
En kötü işlem:
-92.74 USD
Brüt kâr:
1 462.28 USD (96 339 pips)
Brüt zarar:
-752.60 USD (37 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (61.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
81.81%
Maks. mevduat yükü:
19.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
119 (29.82%)
Satış işlemleri:
280 (70.18%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-88.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.80 USD (2)
Aylık büyüme:
3.04%
Yıllık tahmin:
40.36%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.03 USD
Maksimum:
110.80 USD (2.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.37% (88.88 USD)
Varlığa göre:
60.08% (448.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 157
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 22
AUDNZD 13
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 6
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 231
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 96
AUDNZD 7
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 19
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 4.3K
AUDNZD 935
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 824
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.29 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
İnceleme yok
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ROBO 20
Ayda 35 USD
33%
0
0
USD
519
USD
47
94%
399
76%
82%
1.94
1.78
USD
60%
1:300
Kopyala

