Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 50%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
464
Gewinntrades:
355 (76.50%)
Verlusttrades:
109 (23.49%)
Bester Trade:
57.29 USD
Schlechtester Trade:
-92.74 USD
Bruttoprofit:
1 543.51 USD (106 902 pips)
Bruttoverlust:
-770.76 USD (39 935 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (61.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
115.75 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
73.13%
Max deposit load:
19.27%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
6.97
Long-Positionen:
129 (27.80%)
Short-Positionen:
335 (72.20%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
1.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-88.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-110.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.73%
Jahresprognose:
8.87%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.03 USD
Maximaler:
110.80 USD (2.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.37% (88.88 USD)
Kapital:
60.08% (448.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 208
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 28
AUDNZD 20
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 270
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 117
AUDNZD 9
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 20
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 28K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 5.9K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 947
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.29 USD
Schlechtester Trade: -93 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
noch 46 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
