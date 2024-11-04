SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO 20
Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
399
Bénéfice trades:
306 (76.69%)
Perte trades:
93 (23.31%)
Meilleure transaction:
57.29 USD
Pire transaction:
-92.74 USD
Bénéfice brut:
1 462.28 USD (96 339 pips)
Perte brute:
-752.60 USD (37 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (61.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
81.81%
Charge de dépôt maximale:
19.27%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
6.41
Longs trades:
119 (29.82%)
Courts trades:
280 (70.18%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
4.78 USD
Perte moyenne:
-8.09 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-88.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.20%
Prévision annuelle:
40.36%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.03 USD
Maximal:
110.80 USD (2.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.37% (88.88 USD)
Par fonds propres:
60.08% (448.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 157
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 22
AUDNZD 13
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 6
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 231
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 96
AUDNZD 7
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 19
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 4.3K
AUDNZD 935
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 824
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.29 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +61.71 USD
Perte consécutive maximale: -88.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
46 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ROBO 20
35 USD par mois
33%
0
0
USD
519
USD
47
94%
399
76%
82%
1.94
1.78
USD
60%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.