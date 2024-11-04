SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ROBO 20
Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0 comentarios
Fiabilidad
61 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 50%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
464
Transacciones Rentables:
355 (76.50%)
Transacciones Irrentables:
109 (23.49%)
Mejor transacción:
57.29 USD
Peor transacción:
-92.74 USD
Beneficio Bruto:
1 543.51 USD (106 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-770.76 USD (39 935 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (61.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
115.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
73.13%
Carga máxima del depósito:
19.27%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
6.97
Transacciones Largas:
129 (27.80%)
Transacciones Cortas:
335 (72.20%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
1.67 USD
Beneficio medio:
4.35 USD
Pérdidas medias:
-7.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-88.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.73%
Pronóstico anual:
8.87%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.03 USD
Máxima:
110.80 USD (2.87%)
Reducción relativa:
De balance:
4.37% (88.88 USD)
De fondos:
60.08% (448.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 208
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 28
AUDNZD 20
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 270
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 117
AUDNZD 9
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 20
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 28K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 5.9K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 947
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.29 USD
Peor transacción: -93 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +61.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
otros 46...
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
