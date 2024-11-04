- Crescimento
Negociações:
464
Negociações com lucro:
355 (76.50%)
Negociações com perda:
109 (23.49%)
Melhor negociação:
57.29 USD
Pior negociação:
-92.74 USD
Lucro bruto:
1 543.51 USD (106 902 pips)
Perda bruta:
-770.76 USD (39 935 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (61.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.75 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
73.13%
Depósito máximo carregado:
19.27%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
6.97
Negociações longas:
129 (27.80%)
Negociações curtas:
335 (72.20%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
1.67 USD
Lucro médio:
4.35 USD
Perda média:
-7.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-88.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.80 USD (2)
Crescimento mensal:
0.73%
Previsão anual:
8.87%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.03 USD
Máximo:
110.80 USD (2.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.37% (88.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.08% (448.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|208
|EURUSD
|66
|AUDUSD
|41
|NZDUSD
|41
|GBPUSD
|35
|EURCHF
|28
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|270
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|82
|NZDUSD
|117
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|117
|AUDNZD
|9
|USDCHF
|27
|USDCAD
|4
|EURGBP
|20
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|28K
|EURUSD
|9.3K
|AUDUSD
|4.2K
|NZDUSD
|6.1K
|GBPUSD
|2.6K
|EURCHF
|5.9K
|AUDNZD
|1.5K
|USDCHF
|5.7K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|947
|NZDCAD
|775
|EURCAD
|514
|GBPAUD
|933
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.29 USD
Pior negociação: -93 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +61.71 USD
Máxima perda consecutiva: -88.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
RoboForex-ECN-3
|0.61 × 410
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 87
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5083
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 90
|
Alpari-Pro.ECN
|1.00 × 84
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 94
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Sem comentários
