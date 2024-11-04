СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ROBO 20
Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 50%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
355 (76.50%)
Убыточных трейдов:
109 (23.49%)
Лучший трейд:
57.29 USD
Худший трейд:
-92.74 USD
Общая прибыль:
1 543.51 USD (106 902 pips)
Общий убыток:
-770.76 USD (39 935 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (61.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.75 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
73.13%
Макс. загрузка депозита:
19.27%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
129 (27.80%)
Коротких трейдов:
335 (72.20%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-7.07 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-88.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.80 USD (2)
Прирост в месяц:
0.73%
Годовой прогноз:
8.87%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.03 USD
Максимальная:
110.80 USD (2.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.37% (88.88 USD)
По эквити:
60.08% (448.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 208
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 28
AUDNZD 20
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 270
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 117
AUDNZD 9
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 20
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 28K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 5.9K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 947
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.29 USD
Худший трейд: -93 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +61.71 USD
Макс. убыток в серии: -88.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
еще 46...
Нет отзывов
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
