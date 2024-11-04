- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
464
盈利交易:
355 (76.50%)
亏损交易:
109 (23.49%)
最好交易:
57.29 USD
最差交易:
-92.74 USD
毛利:
1 543.51 USD (106 902 pips)
毛利亏损:
-770.76 USD (39 935 pips)
最大连续赢利:
17 (61.71 USD)
最大连续盈利:
115.75 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
73.13%
最大入金加载:
19.27%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
6 天
采收率:
6.97
长期交易:
129 (27.80%)
短期交易:
335 (72.20%)
利润因子:
2.00
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
4.35 USD
平均损失:
-7.07 USD
最大连续失误:
5 (-88.88 USD)
最大连续亏损:
-110.80 USD (2)
每月增长:
0.73%
年度预测:
8.87%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
31.03 USD
最大值:
110.80 USD (2.87%)
相对跌幅:
结余:
4.37% (88.88 USD)
净值:
60.08% (448.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|208
|EURUSD
|66
|AUDUSD
|41
|NZDUSD
|41
|GBPUSD
|35
|EURCHF
|28
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|270
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|82
|NZDUSD
|117
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|117
|AUDNZD
|9
|USDCHF
|27
|USDCAD
|4
|EURGBP
|20
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|28K
|EURUSD
|9.3K
|AUDUSD
|4.2K
|NZDUSD
|6.1K
|GBPUSD
|2.6K
|EURCHF
|5.9K
|AUDNZD
|1.5K
|USDCHF
|5.7K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|947
|NZDCAD
|775
|EURCAD
|514
|GBPAUD
|933
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.29 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +61.71 USD
最大连续亏损: -88.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
RoboForex-ECN-3
|0.61 × 410
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 87
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5083
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 90
|
Alpari-Pro.ECN
|1.00 × 84
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 94
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
没有评论
