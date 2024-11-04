信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ROBO 20
Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0条评论
可靠性
61
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2024 50%
RoboForex-Prime
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
464
盈利交易:
355 (76.50%)
亏损交易:
109 (23.49%)
最好交易:
57.29 USD
最差交易:
-92.74 USD
毛利:
1 543.51 USD (106 902 pips)
毛利亏损:
-770.76 USD (39 935 pips)
最大连续赢利:
17 (61.71 USD)
最大连续盈利:
115.75 USD (3)
夏普比率:
0.16
交易活动:
73.13%
最大入金加载:
19.27%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
6 天
采收率:
6.97
长期交易:
129 (27.80%)
短期交易:
335 (72.20%)
利润因子:
2.00
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
4.35 USD
平均损失:
-7.07 USD
最大连续失误:
5 (-88.88 USD)
最大连续亏损:
-110.80 USD (2)
每月增长:
0.73%
年度预测:
8.87%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
31.03 USD
最大值:
110.80 USD (2.87%)
相对跌幅:
结余:
4.37% (88.88 USD)
净值:
60.08% (448.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 208
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 28
AUDNZD 20
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 270
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 117
AUDNZD 9
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 20
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 28K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 5.9K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 947
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.29 USD
最差交易: -93 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +61.71 USD
最大连续亏损: -88.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
46 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.29 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ROBO 20
每月35 USD
50%
0
0
USD
582
USD
61
95%
464
76%
73%
2.00
1.67
USD
60%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载