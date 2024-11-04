- 자본
- 축소
트레이드:
467
이익 거래:
358 (76.65%)
손실 거래:
109 (23.34%)
최고의 거래:
57.29 USD
최악의 거래:
-92.74 USD
총 수익:
1 545.25 USD (107 159 pips)
총 손실:
-770.76 USD (39 935 pips)
연속 최대 이익:
17 (61.71 USD)
연속 최대 이익:
115.75 USD (3)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
73.13%
최대 입금량:
19.27%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
6.99
롱(주식매수):
129 (27.62%)
숏(주식차입매도):
338 (72.38%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
1.66 USD
평균 이익:
4.32 USD
평균 손실:
-7.07 USD
연속 최대 손실:
5 (-88.88 USD)
연속 최대 손실:
-110.80 USD (2)
월별 성장률:
1.01%
연간 예측:
12.27%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.03 USD
최대한의:
110.80 USD (2.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (88.88 USD)
자본금별:
60.08% (448.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|211
|EURUSD
|66
|AUDUSD
|41
|NZDUSD
|41
|GBPUSD
|35
|EURCHF
|28
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|272
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|82
|NZDUSD
|117
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|117
|AUDNZD
|9
|USDCHF
|27
|USDCAD
|4
|EURGBP
|20
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|28K
|EURUSD
|9.3K
|AUDUSD
|4.2K
|NZDUSD
|6.1K
|GBPUSD
|2.6K
|EURCHF
|5.9K
|AUDNZD
|1.5K
|USDCHF
|5.7K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|947
|NZDCAD
|775
|EURCAD
|514
|GBPAUD
|933
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.29 USD
최악의 거래: -93 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +61.71 USD
연속 최대 손실: -88.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
RoboForex-ECN-3
|0.61 × 410
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 87
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5083
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 90
|
Alpari-Pro.ECN
|1.00 × 84
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 94
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
50%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
62
95%
467
76%
73%
2.00
1.66
USD
USD
60%
1:300