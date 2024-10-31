- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
195 (46.20%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (53.79%)
En iyi işlem:
404.10 USD
En kötü işlem:
-309.10 USD
Brüt kâr:
27 021.16 USD (592 190 pips)
Brüt zarar:
-24 498.35 USD (554 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 352.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 386.70 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
49.30%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
243 (57.58%)
Satış işlemleri:
179 (42.42%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
5.98 USD
Ortalama kâr:
138.57 USD
Ortalama zarar:
-107.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 713.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 713.84 USD (16)
Aylık büyüme:
13.40%
Yıllık tahmin:
162.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.51 USD
Maksimum:
4 358.86 USD (68.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.34% (4 358.86 USD)
Varlığa göre:
4.00% (753.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|383
|NQ100.R
|24
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|NQ100.R
|-141
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|64
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|62
|AUDJPY
|-73
|NZDJPY
|63
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|81K
|NQ100.R
|-44K
|GBPJPY
|143
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +404.10 USD
En kötü işlem: -309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 352.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 713.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Trade use SL TP (no intervention)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
47
0%
422
46%
49%
1.10
5.98
USD
USD
20%
1:50