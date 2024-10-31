SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nand
Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
195 (46.20%)
Zararla kapanan işlemler:
227 (53.79%)
En iyi işlem:
404.10 USD
En kötü işlem:
-309.10 USD
Brüt kâr:
27 021.16 USD (592 190 pips)
Brüt zarar:
-24 498.35 USD (554 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 352.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 386.70 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
49.30%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
243 (57.58%)
Satış işlemleri:
179 (42.42%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
5.98 USD
Ortalama kâr:
138.57 USD
Ortalama zarar:
-107.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 713.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 713.84 USD (16)
Aylık büyüme:
13.40%
Yıllık tahmin:
162.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.51 USD
Maksimum:
4 358.86 USD (68.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.34% (4 358.86 USD)
Varlığa göre:
4.00% (753.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 383
NQ100.R 24
GBPJPY 8
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
NQ100.R -141
GBPJPY -16
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
AUDJPY -73
NZDJPY 63
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 81K
NQ100.R -44K
GBPJPY 143
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +404.10 USD
En kötü işlem: -309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 352.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 713.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 daha fazla...
Trade use SL TP (no intervention)
İnceleme yok
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nand
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
21K
USD
47
0%
422
46%
49%
1.10
5.98
USD
20%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.