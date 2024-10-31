- 成长
交易:
601
盈利交易:
283 (47.08%)
亏损交易:
318 (52.91%)
最好交易:
404.10 USD
最差交易:
-383.92 USD
毛利:
49 851.24 USD (960 776 pips)
毛利亏损:
-41 474.40 USD (809 169 pips)
最大连续赢利:
11 (2 871.11 USD)
最大连续盈利:
2 871.11 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.34%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.68
长期交易:
390 (64.89%)
短期交易:
211 (35.11%)
利润因子:
1.20
预期回报:
13.94 USD
平均利润:
176.15 USD
平均损失:
-130.42 USD
最大连续失误:
16 (-2 713.84 USD)
最大连续亏损:
-2 713.84 USD (16)
每月增长:
-1.36%
年度预测:
-16.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
137.51 USD
最大值:
4 978.75 USD (40.59%)
相对跌幅:
结余:
20.34% (4 358.86 USD)
净值:
4.00% (753.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|559
|NQ100.R
|25
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.5K
|NQ100.R
|-143
|GBPJPY
|-16
|AUDJPY
|-52
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|64
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|62
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|195K
|NQ100.R
|-45K
|GBPJPY
|143
|AUDJPY
|-600
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +404.10 USD
最差交易: -384 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 871.11 USD
最大连续亏损: -2 713.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trade use SL TP (no intervention)
没有评论
