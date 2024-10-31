信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nand
Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0条评论
可靠性
60
1 / 636 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 61%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
601
盈利交易:
283 (47.08%)
亏损交易:
318 (52.91%)
最好交易:
404.10 USD
最差交易:
-383.92 USD
毛利:
49 851.24 USD (960 776 pips)
毛利亏损:
-41 474.40 USD (809 169 pips)
最大连续赢利:
11 (2 871.11 USD)
最大连续盈利:
2 871.11 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.34%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.68
长期交易:
390 (64.89%)
短期交易:
211 (35.11%)
利润因子:
1.20
预期回报:
13.94 USD
平均利润:
176.15 USD
平均损失:
-130.42 USD
最大连续失误:
16 (-2 713.84 USD)
最大连续亏损:
-2 713.84 USD (16)
每月增长:
-1.36%
年度预测:
-16.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
137.51 USD
最大值:
4 978.75 USD (40.59%)
相对跌幅:
结余:
20.34% (4 358.86 USD)
净值:
4.00% (753.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 559
NQ100.R 25
GBPJPY 8
AUDJPY 3
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.5K
NQ100.R -143
GBPJPY -16
AUDJPY -52
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 195K
NQ100.R -45K
GBPJPY 143
AUDJPY -600
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +404.10 USD
最差交易: -384 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +2 871.11 USD
最大连续亏损: -2 713.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Trade use SL TP (no intervention)
没有评论
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Nand
每月30 USD
61%
1
636
USD
30K
USD
60
0%
601
47%
54%
1.20
13.94
USD
20%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载