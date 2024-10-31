SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Nand
Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
1 / 636 USD
Wachstum seit 2024 54%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
606
Gewinntrades:
283 (46.69%)
Verlusttrades:
323 (53.30%)
Bester Trade:
404.10 USD
Schlechtester Trade:
-383.92 USD
Bruttoprofit:
49 851.24 USD (960 776 pips)
Bruttoverlust:
-42 724.04 USD (824 588 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (2 871.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 871.11 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
54.34%
Max deposit load:
4.13%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.43
Long-Positionen:
395 (65.18%)
Short-Positionen:
211 (34.82%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
11.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
176.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-132.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-2 713.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 713.84 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-7.20%
Jahresprognose:
-87.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
137.51 USD
Maximaler:
4 978.75 USD (40.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.34% (4 358.86 USD)
Kapital:
4.00% (753.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 564
NQ100.R 25
GBPJPY 8
AUDJPY 3
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7.2K
NQ100.R -143
GBPJPY -16
AUDJPY -52
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 179K
NQ100.R -45K
GBPJPY 143
AUDJPY -600
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +404.10 USD
Schlechtester Trade: -384 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 871.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 713.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Nand
30 USD pro Monat
54%
1
636
USD
29K
USD
60
0%
606
46%
54%
1.16
11.76
USD
20%
1:50
