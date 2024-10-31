- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
422
Profit Trade:
195 (46.20%)
Loss Trade:
227 (53.79%)
Best Trade:
404.10 USD
Worst Trade:
-309.10 USD
Profitto lordo:
27 021.16 USD (592 190 pips)
Perdita lorda:
-24 498.35 USD (554 188 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 352.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 386.70 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
49.30%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
243 (57.58%)
Short Trade:
179 (42.42%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
5.98 USD
Profitto medio:
138.57 USD
Perdita media:
-107.92 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 713.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 713.84 USD (16)
Crescita mensile:
13.40%
Previsione annuale:
162.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.51 USD
Massimale:
4 358.86 USD (68.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.34% (4 358.86 USD)
Per equità:
4.00% (753.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|383
|NQ100.R
|24
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|NQ100.R
|-141
|GBPJPY
|-16
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|64
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|62
|AUDJPY
|-73
|NZDJPY
|63
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|81K
|NQ100.R
|-44K
|GBPJPY
|143
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +404.10 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 352.75 USD
Massima perdita consecutiva: -2 713.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
275 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade use SL TP (no intervention)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
47
0%
422
46%
49%
1.10
5.98
USD
USD
20%
1:50