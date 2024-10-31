SegnaliSezioni
Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
422
Profit Trade:
195 (46.20%)
Loss Trade:
227 (53.79%)
Best Trade:
404.10 USD
Worst Trade:
-309.10 USD
Profitto lordo:
27 021.16 USD (592 190 pips)
Perdita lorda:
-24 498.35 USD (554 188 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 352.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 386.70 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
49.30%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
243 (57.58%)
Short Trade:
179 (42.42%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
5.98 USD
Profitto medio:
138.57 USD
Perdita media:
-107.92 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 713.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 713.84 USD (16)
Crescita mensile:
13.40%
Previsione annuale:
162.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.51 USD
Massimale:
4 358.86 USD (68.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.34% (4 358.86 USD)
Per equità:
4.00% (753.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 383
NQ100.R 24
GBPJPY 8
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
NQ100.R -141
GBPJPY -16
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
AUDJPY -73
NZDJPY 63
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 81K
NQ100.R -44K
GBPJPY 143
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.10 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 352.75 USD
Massima perdita consecutiva: -2 713.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Trade use SL TP (no intervention)
Non ci sono recensioni
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nand
30USD al mese
26%
0
0
USD
21K
USD
47
0%
422
46%
49%
1.10
5.98
USD
20%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.