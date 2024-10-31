- 자본
- 축소
트레이드:
630
이익 거래:
296 (46.98%)
손실 거래:
334 (53.02%)
최고의 거래:
404.10 USD
최악의 거래:
-383.92 USD
총 수익:
54 034.64 USD (1 019 000 pips)
총 손실:
-44 904.74 USD (853 176 pips)
연속 최대 이익:
11 (2 871.11 USD)
연속 최대 이익:
2 871.11 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
54.34%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
415 (65.87%)
숏(주식차입매도):
215 (34.13%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
14.49 USD
평균 이익:
182.55 USD
평균 손실:
-134.45 USD
연속 최대 손실:
16 (-2 713.84 USD)
연속 최대 손실:
-2 713.84 USD (16)
월별 성장률:
11.14%
연간 예측:
135.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
137.51 USD
최대한의:
4 978.75 USD (40.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.34% (4 358.86 USD)
자본금별:
4.00% (753.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|588
|NQ100.R
|25
|GBPJPY
|8
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|9.2K
|NQ100.R
|-143
|GBPJPY
|-16
|AUDJPY
|-52
|USDJPY
|-7
|CADJPY
|64
|CHFJPY
|-72
|EURJPY
|62
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|209K
|NQ100.R
|-45K
|GBPJPY
|143
|AUDJPY
|-600
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +404.10 USD
최악의 거래: -384 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +2 871.11 USD
연속 최대 손실: -2 713.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Trade use SL TP (no intervention)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
65%
1
636
USD
USD
31K
USD
USD
62
0%
630
46%
54%
1.20
14.49
USD
USD
20%
1:50