Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 리뷰
안정성
62
1 / 636 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 65%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
630
이익 거래:
296 (46.98%)
손실 거래:
334 (53.02%)
최고의 거래:
404.10 USD
최악의 거래:
-383.92 USD
총 수익:
54 034.64 USD (1 019 000 pips)
총 손실:
-44 904.74 USD (853 176 pips)
연속 최대 이익:
11 (2 871.11 USD)
연속 최대 이익:
2 871.11 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
54.34%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
415 (65.87%)
숏(주식차입매도):
215 (34.13%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
14.49 USD
평균 이익:
182.55 USD
평균 손실:
-134.45 USD
연속 최대 손실:
16 (-2 713.84 USD)
연속 최대 손실:
-2 713.84 USD (16)
월별 성장률:
11.14%
연간 예측:
135.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
137.51 USD
최대한의:
4 978.75 USD (40.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.34% (4 358.86 USD)
자본금별:
4.00% (753.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 588
NQ100.R 25
GBPJPY 8
AUDJPY 3
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 9.2K
NQ100.R -143
GBPJPY -16
AUDJPY -52
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 209K
NQ100.R -45K
GBPJPY 143
AUDJPY -600
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +404.10 USD
최악의 거래: -384 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +2 871.11 USD
연속 최대 손실: -2 713.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
Trade use SL TP (no intervention)
리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.