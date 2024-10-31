SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Nand
Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 27%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
420
Bénéfice trades:
195 (46.42%)
Perte trades:
225 (53.57%)
Meilleure transaction:
404.10 USD
Pire transaction:
-309.10 USD
Bénéfice brut:
27 021.16 USD (592 190 pips)
Perte brute:
-24 194.27 USD (548 188 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 352.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 386.70 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
49.30%
Charge de dépôt maximale:
4.13%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.65
Longs trades:
243 (57.86%)
Courts trades:
177 (42.14%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
6.73 USD
Bénéfice moyen:
138.57 USD
Perte moyenne:
-107.53 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-2 713.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 713.84 USD (16)
Croissance mensuelle:
14.29%
Prévision annuelle:
173.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.51 USD
Maximal:
4 358.86 USD (68.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.34% (4 358.86 USD)
Par fonds propres:
4.00% (753.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 381
NQ100.R 24
GBPJPY 8
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.9K
NQ100.R -141
GBPJPY -16
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
AUDJPY -73
NZDJPY 63
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 87K
NQ100.R -44K
GBPJPY 143
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +404.10 USD
Pire transaction: -309 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 352.75 USD
Perte consécutive maximale: -2 713.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trade use SL TP (no intervention)
Aucun avis
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nand
30 USD par mois
27%
0
0
USD
21K
USD
47
0%
420
46%
49%
1.11
6.73
USD
20%
1:50
Copier

