Nanda Agung Sugara

Nand

Nanda Agung Sugara
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
1 / 636 USD
incremento desde 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
602
Transacciones Rentables:
283 (47.00%)
Transacciones Irrentables:
319 (52.99%)
Mejor transacción:
404.10 USD
Peor transacción:
-383.92 USD
Beneficio Bruto:
49 851.24 USD (960 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 636.00 USD (811 169 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (2 871.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 871.11 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
54.34%
Carga máxima del depósito:
4.13%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.65
Transacciones Largas:
391 (64.95%)
Transacciones Cortas:
211 (35.05%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
13.65 USD
Beneficio medio:
176.15 USD
Pérdidas medias:
-130.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2 713.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 713.84 USD (16)
Crecimiento al mes:
-1.38%
Pronóstico anual:
-16.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
137.51 USD
Máxima:
4 978.75 USD (40.59%)
Reducción relativa:
De balance:
20.34% (4 358.86 USD)
De fondos:
4.00% (753.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 560
NQ100.R 25
GBPJPY 8
AUDJPY 3
USDJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.3K
NQ100.R -143
GBPJPY -16
AUDJPY -52
USDJPY -7
CADJPY 64
CHFJPY -72
EURJPY 62
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 193K
NQ100.R -45K
GBPJPY 143
AUDJPY -600
USDJPY 1
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +404.10 USD
Peor transacción: -384 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +2 871.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 713.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Trade use SL TP (no intervention)
No hay comentarios
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 14:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.25 14:36
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 10:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.07 15:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.23 12:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.20 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 13:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.19 04:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
